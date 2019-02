- Akhisarspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İHA

- Akhisarspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladıAkhisarspor, Galatasaray maçı kadrosuna 8 oyuncudan eksik çıkacakAkhisarspor Teknik Direktörü Cem Kavçak: "Daha önce Galatasaray'ı yendik""Aslında o kadar çok karamsarlık yok"MANİSA - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Akhisarspor, 1 günlük iznin ardından hazırlıklara başladı. Akhisar Belediyespor Yılmaz Atabarut Tesislerinde saat 17.00'de Teknik Direktör Cem Kavçak önderliğinde başlayan idmana sakatlıkları süren Mustafa Yumlu , Hasan Ali Adıgüzel Miguel Lopes, Güray Vural ve Eray Ataseven katılamadı.Öte yandan sakatlıkları süren Mustafa Yumlu, Hasan Ali Adıgüzel, Miguel Lopes, Güray Vural, Dany ve Eray Ataseven ile cezalı bulunan Josue ve Serginho Galatasaray maçı kadrosunda yer alamayacak. İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akhisarspor Teknik Direktörü Cem Kavçak, "Cumartesi günü Ankaragücü ile maç yaptık, onlar da düşme hattındaki rakiplerimizden bir tanesiydi. İçeride 6 maçımız vardı, bu maçları kazanıp ligde kalmayı hedefliyorduk. Ama maalesef beraber kaldık. Maçta oynatmamaya gelen oynamak istemeyen bir rakibe karşı oynadık. Oyuncularımız elinden gelen her şeyi yaptılar. Tabii ki bu sonuçlarda stresi beraberinde getiriyor ve bunun sonucunu da maçta yaşadık. Sakat ve cezalı oyuncularımızın olması da hamle yapmamızda sıkıntı oldu. Bokila bile 2 günlük idmanla son 10 dakika oynatabildik. Doktor maç öncesi oynatmamamızı söylediği halde o riski aldık, kendisi de bu riski aldı. Kendisine de teşekkür ediyoruz" dedi."Bu kulüp bunu daha önce başardı"Kulübün daha önceki yıllarda aynı durumdan çok iyi bir çıkış yaparak kurtulduğunu ifade eden Kavçak, "Daha bitmiş bir şey yok, önümüzde 12 maç var. Mücadelede sonuna kadar devam edeceğiz. Daha önce bu kulüp bunu başardı. İnşallah bu sene de camia, yönetim ve taraftar olarak başaracak güçteyiz. Tecrübemiz de var bu yönde. Ama biraz daha birlik ve beraberlik içinde olması gerekiyor. Taraftarımızın cezalı olması bir artı güç olamadı maalesef maçta. Onların bize çok maç kazandırdığı maçları biliriz. İnşallah bundan sonra ki maçlarda da o gücü arkamızda hissederek bu ligde tutunuruz" dedi."Takım yapılanmasını bir türlü oturtamadık"Galatasaray maçı kadrosunda sakatlıklardan dolayı yaşayacağı sıkıntı sorusuna Kavçak, "Takım kurmanın mühendislik ile eşdeğer görüldüğü şu zamanda maalesef bu sene biz bu sıkıntıları çok yaşıyoruz. Bir türlü sezon başı olsun devre arası olsun bu takımın yapılanmasını kuramadık. Sonuçta oyuncularımız var, bir şekilde çıkacağız, oynayan oynamayan herkes elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Artık hayırlısı" dedi."Şahsi durumlara bakılmadan herkesin bu kulübe sahip çıkması gerekir"Kulüple sezon sonuna kadar herhangi bir anlaşma yapmadığını kaydeden Kavçak, "Cihat hocamız ile geçen hafta yollar ayrıldı. Maça biz çıktık, şu an için bu böyle gelişti. Sezon sonuna kadar bir anlaşma söz konusu değil. Biz sonuçta kulübün antrenörüyüz. Bana burada gel denilse de geleceğim, git dense de geleceğim. Sonuçta baki kalan kulübümüz, kulübümüzün yaşaması lazım. Buna da herkesin böyle bakması lazım. Şahsi durumlara bakılmadan herkesin bu kulübe sahip çıkması gerekir" dedi."Aslında o kadar çok karamsarlık yok"İçeride kazanacağı maçlar ile lige tutunacaklarını ifade eden Kavçak, "İçeride 5 maçımız var, dışarıdan getireceğimiz, 1 beraberlik ve 1 galibiyet veya 2 galibiyet bizi ligde tutacaktır. O yüzden biz Başakşehir ve Beşiktaş ile oynadık ki zirve takımlarıyla bu maçları geçmiş olduk sonuçta. Her şey böyle karamsar bir havada gözükse de aslında o kadar çok karamsarlık yok. Sadece biraz motive olmak ve arzulamak, istemek gerekiyor gibi geliyor bana" dedi."Daha önce Galatasaray'ı yendik"Galatasaray maçını değerlendiren Kavçak, "Bunu yaptık daha önce biz, kupada finalde de yendik, içeride de yendik. Yani sonuçta dediğim gibi ruhen ve bedenen biraz inanmak ve istemek lazım. İstersek yenebiliriz, neden olmasın" dedi."VAR sisteminden vazgeçilsin"Geçen hafta Ankaragücü maçında verilmeyen penaltıya değinen Kavçak, "Son haftaki maça değinmek istiyorum. Hakem son dakika penaltımızı diyeceğim, gördüğü halde çalamaması çok enteresan. O penaltıyı çalsa şuan biz çok farklı şeyler konuşuyor olacaktık. Ama maalesef VAR sistemini bu kadar kötü kullanan bir ülke yoktur herhalde. Bence bir an önce VAR sisteminde vazgeçilip, eski düzene dönsün. Çünkü eskiden hakemler görmüyordu diyorduk, şimdi gördüklerini çalamıyorlar. O yüzden çok komik oluyor, bence önümüzdeki seneden itibaren bundan vazgeçilsin diye düşünüyorum" dedi.