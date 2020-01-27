Haberler » Spor » Akhisarspor golü unuttu - Spor

Akhisarspor golü unuttu

TFF 1. Lig'de son olarak evinde Bursaspor'a tek golle mağlup olan Akhisarspor son 5 maçta gol sevinci yaşamadı.

27.01.2020 13:30 | Son Güncelleme: 27.01.2020 13:30Akhisarspor golü unuttu

TFF 1. Lig'de son olarak evinde 'a tek golle mağlup olan Akhisarspor son 5 maçta gol sevinci yaşamadı. Son olarak İstanbulspor'u 14. haftada 4-3 mağlup eden yeşil-siyahlılar , , Keçiörengücü, Adanaspor ve Bursaspor maçlarını hem kazanamadı, hem de rakiplerine karşı gol sevinci yaşamadı. Balıkesirspor, Boluspor ve Adanaspor'la golsüz berabere kalan Ege ekibi, Keçiörengücü ve Bursaspor'a ise tek golle boyun eğdi. Bu periyotta sadece 2 puan alabilen Akhisarspor lider Hatayspor'un 12, ikinci sıradaki BŞB Erzurumspor'un 6 puan gerisine düştü. Play-Off potasının da sınırına gelen Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, pazar günü İzmir'de oynayacaklarını Altınordu maçını kazanıp yeniden tırmanışa geçeceklerini söyledi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Bursaspor, Boluspor, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:16  Türkiye Voleybol Federasyonuna yeni sponsor
14:15  Akhisarspor'da Altıparmak dönemi sona erdi
14:08  Nilüferli atlet Milli Takım'da
14:12  Yeni Malatyaspor, golcü oyuncu Vidar Örn Kjartansson ile sözleşme imzaladı
14:08  Türkiye Kayak Federasyonu'ndan Elazığ'a yardım
27.01.2020 14:17:14