- Akhisarspor - Hatayspor maçının ardından

- Akhisarspor - Hatayspor maçının ardındanMANİSA - TFF 1. Lig 5. hafta müsabakasında Akhisarspor'un konuk ettiği Hatayspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından, her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.İlk olarak karşılaşmayı değerlendiren Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, standartları ile alakası olmayan birbirinin kopyası iki gol yediklerini ve maçtaki duraksamalardan şikayetçi oldu. Bu karşılaşmada özellikle üçüncü bölgedeki bitiricilik becerisinin yüksek olmasından dolayı son derece mutlu olduğunu ifade eden Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise, oyuncularının tüm taktikleri sahada eksiksiz yerine getirmesi sonucunda galibiyetin geldiğini kaydetti.Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "İki takım için de önem bir maçtı. Ligin zirvesini hedefleyen iki takımın da karşılamasıydı. Zor olacağını biliyorduk ama açıkçası maçın ilk yarısı beklediğimiz kadar zorlu değildi. Tamamen Hatayspor'un hakimiyetinde geçen bir ilk yarı, Hatayspor'un üçüncü bölgeye girişleri olan bir ilk yarı ama birbirinin kopyası yediğimiz iki tane anlaşılmaz gol, standartlarımızla alakası olmayan iki gol. Bu bizim ilk yarıya 2-1 mağlup durumda girmemize neden oldu. İkinci yarı bunu toparlama adına oyunu forse etmek istedik, değişikliklerle riskler aldık. Orta sahadan eksiltip Helder Barbosa'yı oyuna aldık. Bu tabii ki biz de yine üçüncü bölge rafında Akhisar pas yapmamızı sağlarken rakibe de kontra atak fırsatları doğdu. Maç şuna döndü; Hatayspor gol atabilir, 2-2'ye gelebilir, Akhisar'da her an kontra ataktan maçı bitirebilirdi. Maç bu şekilde uzun süre gitti ve en son 90 artıda bütün riskleri aldığımız bir korner pozisyonunda 3. golü yedik. Kaybettiğimiz için tabii ki üzgünüm, Akhisarspor'u tebrik ederim. Düzeltmemiz gereken bir çok şey var, başta ben ve takımım adına bunlar üzerine çalışıp önümüzdeki maçlarda durumu toparlamak istiyoruz" dedi.Hakem değerlendirmesi sorusuna yanıt veren Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Hakemlerin kararlarına tabii ki takılmayacağız, hakem gördüğünü çalmıştır. Yani şunu istiyoruz biz; biz öndeyken olmasın yani önde olan bir takımın oyunu soğutmasını, maçı bekletmesini, faulleri kullanmamasını zamanı geçirmesini bir şekilde engelleyelim. Bu verdiğimiz süreler 4 ile, 5 ile kalırsa ek süreler devam eder. Saha içindeki tüm kararlara saygılıyım ama sadece oyunun durduğu kadar biz öndeyken de böyle olsun sadece Akhisarspor için değil bu. Bu oyun duraklamalarına bir şekilde çare bulmamız gerekiyor. Başta futbolcu iyi niyeti sonra da hakemlerin buna izin vermemesinden geçtiğini düşünüyorum" dedi.Oyuncularını tebrik ederek sözlerine başlayan Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Maçın başından sonuna kadar taktik, taktik disiplinden ayrılmadan ne istediysek onu yapmaya çalıştılar. Özellikle maçın ikinci yarısında bunu mükemmele yakın uyguladık. Bugün özellikle en güzel olaylardan birisi üçüncü bölgedeki bitiricilik yerindeki oyunu skora yansıtmamızdı. Çok çalışıyoruz bu anlamda ve bu işleri daha da fazla çalışarak ilerleteceğiz. Bugün gerçekten bizim için çok önemliydi. Hatayspor ligdeki önemli takımlardan bir tanesidir. Ona karşı özellikle iç sahada galip gelip hem iç sahadaki istikrarımızı yakalamak, geçen haftaki Menemenspor maçındaki galibiyetin üzerine katmak hem de moral motivasyon olarak yakalayacağımız ikinciliği belki bir gol daha atmış olsak lider olacaktık. Ama önemli olan yukarıyı yakalamak hem de istediğimizi arzumuzu sahaya yansıtmak, bugün gerçekten maçın başından sonuna kadar çok istedik. Özellikle ikinci yarı müthiş mücadele ettik, çok istedik ve kazandık. Bütün oyuncularımı kutluyorum, Hatayspor'u da kutluyorum gerçekten iyi bir takım. Ama biz bugün çok istedik onlardan daha fazla mücadele ettik ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Özellikle buraya gelen bizi destekleyen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir ambiyans oluşturdular. Bu galibiyeti hem onlara hem de yüreği bizimle birlikte televizyonunun başında olan herkese armağan olsun. Güzel bir galibiyet aldık ama yolumuz çok daha uzun, bu uzun yolda bu tür galibiyetler bizi daha fazla kaynaştırıyor. Hem taraftarımızla, yönetimimizle bugün çok anlamlı bir galibiyet aldık. Herkese hayırlı olsun" dedi.İlk kez 5 hafta bir maçta 3 gol atıldığı sorusuna yanıt veren Altıparmak, "Buraya gelmeden önce bana sordular, ilk defa penaltı dışında bir gol attık. Ama bundan önce oynadığımız 4 maçta da herhalde yakaladığımız pozisyonları gol yapmış olsaydık çok farklı sonuçlar elde ederdik. Gerçekten inanılmaz goller kaçırdık. Mağlup olduğumuz Bursaspor maçında bile 10 kişi kaldıktan sonra 2-3 tane yüzde 100'ümüz vardı. Ama biz çok çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz, eksiklerimiz var, o eksiklerimizin üzerinde daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü ne olursa olsun yeni bir takımız. Geçen seneden oynayan çok fazla oyuncumuz yok. Herkes birbirini yeni tanıyor, daha iyi tanıyor" dedi.