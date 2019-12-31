Akhisarspor, hücum çalışacak

Oyuncu Maç İlk 11 Süre Sarı Kırmızı Gol Ali Kaan Güneren 5 1 140 0 0 0 Alperen Babacan 14 11 1075 3 0 0 Avdija Vrsajevic 15 13 1144 6 0 0 Aykut Çeviker 16 15 1300 4 0 1 Bertuğ Bayar 3 1 113 0 0 0 Burhan Eşer 15 14 1269 3 0 8 Çekdar Orhan 8 1 247 0 1 0 Edin Cocalic 16 16 1408 3 0 0 Eray Ataseven 1 0 28 0 0 0 Ergin Keleş 9 3 373 1 0 1 Erhan Çelenk 17 16 1380 2 0 4 Gökhan Değirmenci 16 16 1440 2 0 0 İrfan Hadzic 8 3 269 1 0 1 Kadir Keleş 7 5 567 1 0 0 Milan Lukac 1 1 90 0 0 0 Muhammet Reis 11 11 883 2 0 0 Musa Nizam 8 7 518 2 0 0 Onur Ayık 7 3 261 0 0 0 Rajko Rotman 13 8 678 4 0 0 Sokol Cikalleshi 11 10 894 4 0 5 Taha Yalçıner 7 6 472 3 0 0 Theodor Bjarnason 10 8 719 2 1 0 Tolga Ünlü 12 10 868 0 1 0 Uğur Arslan Kuru 8 8 662 1 0 1

TFF 1. Lig'de ilk devreyi 27 puan ve averajla 5. sırada tamamlayan Akhisarspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, özellikle hücum çalışmalarına daha fazla mesai harcayacaklarını söyledi.Mehmet Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısında genel olarak müsabakalarda üstün oynadıklarını ve oyunu yönlendiren bir takım görüntüsü verdiklerini kaydetti. Ancak bu üstünlüklerini çoğu müsabakada skora yansıtamadıklarını belirten Altıparmak, şöyle konuştu:"İlk yarı itibarıyla ligde en çok pozisyonuna giren takım olmamıza rağmen bunları bir türlü sonuca yansıtamadık. Daha çok çalışacağız. Özellikle forvet hattında daha fazla mesai harcamamız gerekiyor. Ligin ikinci yarısının daha zor olacağını biliyoruz. İlk yarının sonlarına doğru beklemediğimiz puan kayıpları oldu. Daha fazla üretip, daha fazla gol atarak Süper Lig hedefine ulaşacağız. İyi bir kadromuz var. İkinci yarıda sıkı bir şekilde çalışarak hedefimize ulaşmak istiyoruz."Altıparmak, yılbaşından sonra transfer konusunda adım atacaklarını aktararak, "Takımdan ayrılmak isteyen arkadaşımız olursa gidebilir, yollarımızı ayıracağımız isimler olacak. Transferde istediğimiz oyuncular var. Yönetimimizle bunları istişare edeceğiz." ifadelerini kullandı.İlk devrede 24 futbolcu forma giydiLigin ilk devresinde 24 farklı ismin forma giydiği Akhisarspor'da Erhan Çelenk 17 maçta da forma şansı buldu. Kaleci Gökhan Değirmenci'nin 1440 dakika ile en fazla süre alan isim konumunda olduğu yeşil-siyahlı ekipte Edin Cocalic de 1408 dakikada sahada kaldı.Toplam 44 sarı ve 3 kırmızı kartla cezalandırılan Ege temsilcisinde Çekdar Orhan, Theodor Bjarnason ve Tolga Ünlü birer kez takımlarını eksik bıraktı.Atılan 21 golde 7 farklı ismin imzasının bulunduğu Akhisarspor'da Burhan Eşer 8, Sokol Cikalleshi 5, Erhan Çelenk 4, Aykut Çeviker, Ergin Keleş, İrfan Hadzic ve Uğur Arslan Kuru birer gol buldu.Akhisarspor'un 2019-2020 sezonu ilk devre raporu şöyle: