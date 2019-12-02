Haberler » Spor » Akhisarspor kaçamadı - Spor

Akhisarspor kaçamadı

TFF 1'inci Lig'de zirve yarışındaki rakiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor'la öne geçtiği maçta 2-2 berabere kalan Akhisarspor, fırsat tepti.

02.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:46Akhisarspor kaçamadı

TFF 1'inci Lig'de zirve yarışındaki rakiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor'la öne geçtiği maçta 2-2 berabere kalan Akhisarspor, fırsat tepti. Galip gelebilse 24 puanla adını direkt Süper Lig hattına yazdıracak Akhisar, 22 puanda kaldı. Kaçan galibiyete rağmen oyuncularını tebrik eden teknik direktör Mehmet Altıparmak, "2-2 olduktan sonra son 10 dakikalık periyotta rakibi kendi sahasına hapsettik. 3-4 tane net gol pozisyonumuz oldu. Galibiyete uzanamasak da rakipten deplasmanda alınmış 1 puan iyidir" diye konuştu.



Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:00 Son Dakika | Falcao için bomba transfer açıklaması | Galatasaray Haberleri
12:55 Denizlispor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile çıkış yakaladı
12:50 Dünya Kulüpler Şampiyonası başlıyor
12:48 İnönü ekibi oryantiringde Türkiye dereceleriyle döndü
12:48 Konyaspor'da Hurtado sevinci
2.12.2019 13:16:47