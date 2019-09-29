Akhisarspor, Karagümrük'ten puanla döndü

Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig'in 6. haftasında sahasında karşılaştığı Akhisarspor'a 3-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Rotman'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Erhan Çelenk'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

22. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Cikalleshi'nin kaleci Aykut ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

29. dakikada Erhan Çelenk'in pasında ceza sahası içinde topu alan Cikalleshi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

45+1. dakikada Sabo'nun ceza saha yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol köşeden gol oldu. 1-3

63. dakikada sol kanatta bulunan Alpaslan'ın uzun pasında ceza sahası içi sağ tarafta topla buluşan Erkan'ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

69. dakikada Ramazan'ın sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Emeghara'nın kafa vuruşunda top filelere gitti. 2-3

Stat: Vefa

Hakemler: Yiğit Arslan xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Seyfettin Ünal xx

Fatih Karagümrük: Aykut Özer x, Ramazan Civelek xx (Koray Altınay dk. 88 ?), Dobrovoljc x, Barış Başdaş x, Alparslan Erdem xx, Sabo xx, Zeki Yıldırım xx (Turgut Doğan Şahin dk. 81 ?), Silva x (Barış Özbek dk. 35 x), Erkan Zengin xx, Darri xx, Emeghara xx

Yedekler: Bojan Saranov, Muzaffer Cem Kablan, Albulhamit Yıldız, Bülent Cevahir, Arif Morkaya, Efe Tatlı

Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci x, Vrsajevic xx, Cocalic xx, Rotman xx, Alperen Babacan xx, Aykut Çeviker xx (Elmar Bjarnason dk. 72 x), Musa Nizam xx, Burhan Eşer xx (Ali Kaan Güneren dk. 84 ?), Muhammet Reis xx, Erhan Çelenk xx (Tolga Ünlü dk. 79 ?), Cikalleshi xx

Yedekler: Milan Lukac, Halil Yeral, Ergin Keleş, Bertuğ Bayar, Uğur Arslan Kuru, Onur Akdeniz

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Sabo (dk. 45+1), Emeghara (dk. 69) (Fatih Karagümrük), Erhan Çelenk (dk. 18), Cikalleshi (dk. 22 ve 29) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Zeki Yıldırım, Ramazan Civelek (Fatih Karagümrük), Rotman, Aykut Çeviker, Musa Nizam, Cikalleshi, Burhan Eşer (Akhisarspor)

(Oğuzhan Ort - Uygar Aydın/İHA)

Kaynak: İHA