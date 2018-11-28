28 Kasım 2018, 13:35
»»

Akhisarspor Kupa 2'de İlk Puanını Arıyor

Akhisarspor Kupa 2

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda 4 mağlubiyet alan ve elenen temsilcimiz Akhisarspor, Krasnodar'la Rusya'da karşı karşıya geliyor.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda henüz puanı bulunmayan Akhisarspor, gruptaki 5. maçında yarın Rus ekibi Krasnodar'a konuk olacak.
Gruptaki ilk 4 maçında sahadan mağlubiyetle ayrılan Akhisarspor, bu  müsabakalarda 3 gol attı, kalesinde 12 gol gördü. Son sırada bulunduğu gruptan  çıkma şansı kalmayan Akhisarspor, deplasmanda Krasnodar ile karşılaşacak.
Krasnodar Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak Krasnodar-Akhisarspor  maçında Bulgar hakem Ivaylo Stoyanov görev yapacak.
Stoyanov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Ivo Kolev ile Georgi Doynov  üstlenecek. Akhisarspor, gruptaki son maçında ise 13 Aralık Perşembe günü Standard  Liege'yi konuk edecek.

YORUMLAR