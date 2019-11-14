Haberler » Spor » Akhisarspor lige ağırlığını koyacak - Spor

Akhisarspor lige ağırlığını koyacak

TFF 1'inci Lig'de son haftalarda yaşadığı düşüşe engel olamayıp zirve hedefinin gerisinde kalan Akhisarspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, "Devreye kadar kalan 6 maçta lige ağırlığımızı koyacağız" dedi.

14.11.2019 10:32 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:32Akhisarspor lige ağırlığını koyacak

TFF 1'inci Lig'de son haftalarda yaşadığı düşüşe engel olamayıp zirve hedefinin gerisinde kalan Akhisarspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, "Devreye kadar kalan 6 maçta lige ağırlığımızı koyacağız" dedi.

Mutlak şampiyonluk ve bekleme yapmadan Süper Lig'e dönmeyi hedefleyen yeşil-silahlılarda zorlu karşılaşmalara çıkacaklarını belirten Altıparmak, "İlk yarıyı üst sıralarda bitirmemiz şart. Ligde haftalarca zirve hattındaydık. Son 3 maçta 28 net pozisyonumuz var ancak galip gelemedik. İyi bir tempo yakaladık ve artık bunu skorlara da tekrar yansıtacağız. Ara transfer döneminde gerekli gördüğümüz birkaç takviyeyi yaparak Süper Lig hedefine yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Altıparmak, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
11:31 Mersin 4. Uluslararası Satranç Turnuvası başlıyor
11:27 Ali Koç: "Bu sezon şampiyonluğa daha emin adımlarla yürüyoruz"
11:33 Gençlerbirliği'nden MKE Ankaragücü'ne ziyaret
11:28 ATP Finalleri | Tsitsipas, Zverev'i yendi ve yarı finali garantiledi!
11:28 EURO 2020'de cuma maçları programı
10:50 Başakşehir devre arasında Arda Turan'ı gönderebilir
10:19 Acun AIıcalı: TV8'i alınca ilk iş olarak otoparkı halı saha yaptım
09:59 Zlatan Ibrahimovic Amerika'ya kendine has şekilde veda etti
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı
00:50 Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim
09:25 Trump'ın Suriyelilerle ilgili verdiği rakamı, Erdoğan düzeltti
10:22 Erdoğan ve Trump'ın ortak basın toplantısına Hilal Kaplan damga vurdu
11:35 22. yüzyıl ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Yüzyıl hesaplama
11:00 15 Kasım Cuma hutbesi konusu nedir? Diyanet Cuma hutbesi
14.11.2019 11:40:15