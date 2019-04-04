Akhisarspor Lige Döndü

ZİRAAT Türkiye Kupası
yarı final ilk maçında deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ederek 24 Nisan'da evinde oynayacağı rövanş karşılaşması öncesi final için büyük avantaj yakalayan Akhisarspor, kupayı unutup lige konsantre oldu. Spor Toto Süper Lig'de pazar günü deplasmanda düşme hattında yer alan Göztepe ile çok kritik bir maça çıkmaya hazırlanan son sıradaki yeşil-siyahlılar, kupa zaferinin moraliyle ligde kurtuluş meşalesini yakmaya çalışacak. Akhisar temsilcisi aynı zamanda deplasmandaki kötü gidişine bu hafta son vermeyi planlıyor. Dış sahada çıktığı son 5 maçı kaybeden Akhisarspor, İzmir
'den zaferle dönerek nefes almak istiyor. Ligin ilk yarısında Akhisar ekibi rakibini evinde 1-0 mağlup etmişti. - Akhisar
Spor
Kaynak: DHA