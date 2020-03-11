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Akhisarspor maçında futbolculara el dezenfeksiyonu

TFF 1'inci Lig'de Adana Demirspor ile Akhisarspor arasında oynanan maçta futbolcu, hakem ve teknik direktörlerin ellerine antiseptik solüsyon sıkıldı.

11.03.2020 20:19 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:20
Akhisarspor maçında futbolculara el dezenfeksiyonu

TFF 1'inci Lig'de Adana Demir spor ile Akhisarspor arasında oynanan maçta futbolcu, hakem ve teknik direktörlerin ellerine antiseptik solüsyon sıkıldı.

TFF 1'inci Lig'in 27'nci hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, evinde Akhisarspor'u konuk etti. Türkiye'de de görülen koronavirüs nedeniyle karşılaşma öncesi futbolcu, teknik heyet ve hakemlere el dezenfeksiyonu sağlamak amacıyla antiseptik solüsyon sıkıldı. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında spor müsabakalarından önce sporculara el dezenfeksiyonu yapılacağı öğrenildi.


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Spor

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