Akhisarspor nefes aldı

TFF 1'inci Lig'de, Ege derbisinde geriye düştüğü maçta Altay'ı Burhan'ın golleriyle 2-1 yenen Akhisarspor derin bir nefes aldı. Ligde 3 maç sonra kazanan yeşil-siyahlılar 21 puana yükselip yeniden şampiyonluk potasına girdi. Averajla 3'üncü sıraya yükselen Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, Altay karşılaşmasının kendileri için dönüm noktası olduğunu belirtti. Zorlu bir müsabaka oynadıklarının altını çizen deneyimli çalıştırıcı, "Rakibimizin çok iyi bir kadro ile oynayacağını biliyorduk. Maçın özellikle ilk yarısında tamamen üstündük diyebilirim. Rakip kontratakla oynayacaktı, bunu da biliyorduk. İlk yarıda 6 ya da 7 tane pozisyonumuz vardı. Birini atmış olsak maç daha değişik olacaktı. İkinci yarıya hiç yapmak istemediğimiz bir basit hata ile başladık ve golü de yedik. Ancak bu gol bizi kendimize getirdi" dedi.

Oyuncuların sahada çok iyi bir reaksiyon gösterdiğini anlatan Mehmet Altıparmak, "Bütün futbolcularımı kutluyorum. 1-0'dan sonra Altay gibi tecrübeli bir takıma karşı oradan dönmek bizim için çok önemliydi. Maçın son bölümlerinde, 2-1'den sonra beraberlik adına rakip bir baskı kurdu. Ama bütün oyuncularım çok savaştılar, çok mücadele ettiler. Hepsini tebrik ediyorum, ayaklarına sağlık. Burada bizim kadar aslan payını da taraftarlarımıza vermek istiyorum. 1-0'dan sonra takımı inanılmaz desteklediler. Mağlup duruma düştükten sonra onların desteği ve sahadaki bütünleşmemiz bize galibiyeti getirdi. Zirve yolunda çok önemli 3 puan aldık, yolumuza devam ediyoruz. Bu maçı artık unuttuk. Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başlayacağız. Altay'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu. Karşılaşmanın hakeminden sarı kart gören Altıparmak, futbol hayatında da çok centilmen bir oyuncu olduğunu, hakemin hem Altay hem de Akhisarspor için çok kötü maç yönettiğini ifade etti.