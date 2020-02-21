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Akhisarspor seri istiyor

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta lider Hatayspor'u deplasmanda 3-2 yenerek kötü gidişe dur diyen Akhisarspor, yarın evinde Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak.

21.02.2020 11:21 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:21Akhisarspor seri istiyor

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta lider 'u deplasmanda 3-2 yenerek kötü gidişe dur diyen Akhisarspor, yarın evinde Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda Turgut Doman'ın yöneteceği müsabaka saat 16.30'da başlayacak. Teknik direktör Yılmaz Vural, taraftarın desteği ile rakiplerinden 3 puanı alacaklarını söyledi. Deneyimli teknik adam, "Hatayspor galibiyeti bize büyük moral verdi, takımın özgüveni yerine geldi. Bu hafta ise evimizde kazanarak çıkışımızı sürdüreceğiz. Üst sıralardan kopmayacağız" diye konuştu.

AKHİSARSPOR'UN MUHTEMEL ON BİRİ

Akhisarspor'un Fatih Karagümrük maçına şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor: Gökhan - Vrsajevic, Cocalic, Alperen, Tolga, Rotman, Bjarnason, Erhan, Onur, Ergin, Cikalleshi


- Akhisar

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Akhisar, Spor

Kaynak: DHA

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