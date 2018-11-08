08 Kasım 2018, 19:57
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Akhisarspor-Sevilla

Akhisarspor-Sevilla

UEFA Avrupa Ligi J Grubu dördüncü haftasında yapılacak Akhisarspor-Sevilla maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Spor Toto AkhisarHakemler: Benoit Millot, Julien Pacelli, Bertrand Jouannaud (Fransa)Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Lopes, Caner Osmanpaşa, Güray Vural, Eray Ataseven,...

UEFA Avrupa Ligi J Grubu dördüncü haftasında yapılacak Akhisarspor- Sevilla maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Benoit Millot, Julien Pacelli, Bertrand Jouannaud (Fransa)

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Lopes, Caner Osmanpaşa, Güray Vural, Eray Ataseven, Aykut Çeviker, Sissoko, Barbosa, Josue, Manu

Sevilla: Vaclik, Sergi Gomez, Amadou, Gnagnon, Aleix Vidal, Vazquez, Banega, Nolito, Escudero, Muriel, Promes Avrupa,Fransa,Sevilla
08 Kasım 2018 Perşembe 19:57



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