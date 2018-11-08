UEFA Avrupa
Ligi J Grubu dördüncü haftasında yapılacak Akhisarspor- Sevilla
maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Benoit Millot, Julien Pacelli, Bertrand Jouannaud (Fransa
)
Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Lopes, Caner Osmanpaşa
, Güray Vural
, Eray Ataseven
, Aykut Çeviker
, Sissoko, Barbosa, Josue, Manu
Sevilla: Vaclik, Sergi Gomez, Amadou, Gnagnon, Aleix Vidal, Vazquez, Banega, Nolito
, Escudero, Muriel, Promes
Avrupa,Fransa,Sevilla
08 Kasım 2018 Perşembe 19:57