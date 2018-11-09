Akhisarspor - Sevilla: 2-3

UEFA Avrupa
Ligi J Grubu'ndaki 4. maçında Akhisarspor sahasında İspanya
'nın Sevilla
takımına 3-2 mağlup oldu. Spor Toto Akhisar Stadı'da oynanan mücadelede Akhisarspor'un golleri Elvis Manu ve Onur Ayık'tan gelirken, Sevilla'nın gollerini ise Manuel Nolito, Luis Muriel ve penaltıdan Ever Banega kaydetti.Bu sonucun ardından grupta 4. maçından da puan çıkaramayan Akhisarspor'un gruptan çıkma şansı kalmazken, 2. sıradaki Sevilla ise puanını 9'a yükselttti.
Öte yandan grupta Sevilla'da oynanan ilk maçı da Sevilla 6-0 kazanmıştı.
Goller: Dk. 52 Elvis Manu, Dk. 78 Onur Ayık (Akhisarspor);
Dk. 12 Manuel Nolito, Dk. 38 Luis Muriel, Dk. 87 Ever Banega (Penaltıdan)
(Sevilla) Kırmızı Kart: Dk. 56 Sergi Gomez (Sevilla)
Kaçan Penaltı: Dk. 58 Güray Vural
(Akhisarspor)MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN
İLK YARI
5. dakikada Sevilla'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde topla buluşan Nolito'nun şutunda, kaleci Lukac gole izin vermedi, araya giren savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.
12. dakikada Sevilla öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Muriel'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Nolito'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1
27. dakikada hızlı gelişen Sevilla atağında, Nolito'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Promes'in sert vuruşunda kaleci Lukac, topu kornere çeldi. Banega'nın sağ kanattan kulladığı köşe atışında ceza sahası içindeki Vazquez'in kafa vuruşunda kaleci Lukac gole izin vermedi, araya giren defans oyuncuları topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.
38. dakikada Sevilla farkı ikiye çıkardı. Akhisarspor savunmasını çalımlayarak ceza sahasına giren Promes, şutunu attı. Kaleci Lukac'a çarpıp boşta kalan meşin yuvarlağı iyi takip eden Muriel, topu ağlara gönderdi: 0-2
Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
İKİNCİ YARI
52. dakikada Akhisarspor Manu ile farkı bire indirdi. Hızlı gelişen Akhisarspor atağında Kadir Keleş
'in pasıyla topla buluşan Manu, savunma oyuncusunu çalımladıktan sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Manu, sol çapraz pozisyonda şutunu atarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2
56. dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında Manu'nun Sergi Gomez'in müdahalesiyle yerde kalmasına hakem Benoit Millot penaltı kararı verdi. Bu pozisyondan sonra ikinci sarı kartını gören Sergi Gomez, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
58. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Güray Vural'ın şutunda top direkten döndü. Sevilla savunma oyuncuları topu kornere gönderdi.
60. dakikada Vrsajevic'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Barbosa'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
78. dakikada Akhisarspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Güray Vural'ın ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Onur Ayık, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-2
86. dakikada Sevilla penaltı kazandı. Hızlı gelişen Sevilla atağında Lopes'in müdahalesiyle Vazquez'in yerde kaldığı pozisyonda hakem Benoit Millot penaltı noktasını gösterdi.
87. dakikada penaltı atışını kullanan Banega, topu ağlara gönderdi: 2-3
Müsabaka konuk ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.AKHİSARSPOR: 2 - SEVILLA: 3
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Benoit Millot, Julien Pacelli, Bertrand Jouannaud (Fransa
)
Akhisarspor: Lukac, Lopes, Sissoko, Caner Osmanpaşa
(Dk. 46 Kadir Keleş), Güray Vural, Vrsajevic, Eray Ataseven
(Dk. 72 Onur Ayık), Aykut Çeviker
, Barbosa (Dk. 88 Bilal Kısa
), Josue, Manu
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Sevilla: Vaclik, Sergi Gomez, Amadou, Gnagnon, Aleix Vidal, Vazquez, Banega, Nolito (Dk. 64 Mesa), Escudero, Muriel (Dk. 74 Sarabia), Promes (Dk. 88 Carriço)
Teknik Direktör: Pablo Machin
Goller: Dk. 52 Elvis Manu, Dk. 78 Onur Ayık (Akhisarspor);
Dk. 12 Manuel Nolito, Dk. 38 Luis Muriel, Dk. 87 Ever Banega (Penaltıdan)
(Sevilla) Kırmızı Kart: Dk. 56 Sergi Gomez (Sevilla)
Sarı Kartlar: Dk. 24 Güray Vural, Dk. 85 Josue Pesqueira (Akhisarspor); Dk. 35 Sergi Gomez, Dk. 41 Franco Vazquez, Dk. 58 Quincy Promes
(Sevilla)
Kaçan Penaltı: Dk. 58 Güray Vural (Akhisarspor)MAÇ TAN NOTLAR
Yedek kulübesinde 5 futbolcu yer aldı
UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. hafta maçında İspanya'nın Sevilla takımını konuk eden Akhisarspor'un, sakat oyuncularının çokluğu nedeniyle yedek kulübesinde 5 futbolcu yer aldı.
Bu sezon ilk defa Avrupa kupalarında mücadele eden Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Rus ekibi Krasnodar
'ın ardından İspanya temsilcisi Sevilla'yı konuk etti.
Yeşil-siyahlı taraftarlar, müsabakaya fazla ilgi göstermedi.
Sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle Akhisarspor'un yedek kulübesinde 5 futbolcu yer aldı.
Akhisarspor'da 4 değişiklik
Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Spor Toto Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ile oynanan maçın ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.
Lig maçından farklı olarak kaleci Fatih Öztürk
, Mustafa Yumlu
, Onur Ayık ve Yevgen Seleznov'un yerine Milan Lukac
, Avdija Vrsajevic
, Eray Ataseven ve Elvis Manu forma giydi.
Yevgen Seleznov, Adrien Regattin, Serginho, Mustafa Yumlu ve Dany
'nin sakatlıklarının olduğu yeşil-siyahlı ekipte Fatih Özürk, Bilal Kısa, Onur Ayık, Onurcan Güler ve Kadir Keleş müsabakada yedek soyundu.
Sevilla'da da 4 değişiklik
Grupta 6 puanı bulunan Sevilla'da ise teknik direktör Pablo Machin, İspanya ligindeki 0-0 biten Real Sociedad
maçının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti. Söz
konusu müsabakada forma giyen Guilherme Arana, Daniel Carriço, Jesus Navas ve Pablo Sarabia'nın yerine Aleix Vidal, Sergio Escudero, Joris Gnagnon ve Nolito mücadele etti.
Akhisarspor son sırasında kaldı
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda oynanan dördüncü hafta maçlarının ardından Akhisarspor son sırada yer aldı.
İspanya'nın Sevilla takımına sahasında 3-2 yenilen Akhisarspor, dördüncü maçından da puansız ayrıldı.
Gruptaki diğer müsabakada Belçika
ekibi Standard Liege, deplasmanda Rusya
temsilcisi Krasnodar'a 2-1 mağlup oldu.
9 puanlı Sevilla ve Krasnodar'ın ilk iki sırada bulunduğu grupta, Akhisarspor son sırada kaldı.
Akhisarspor'un gruptan çıkma şansı kalmadı
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda konuk ettiği Sevilla'ya 3-2 mağlup olan Akhisarspor'un gruptaki 4. maçların ardından gruptan çıkma şansı kalmadı.
Müsabakanın ilk yarısını Nolito ve Luis Muriel'in golleriyle 2-0 önde tamamlayan Sevilla karşısında Akhisarspor, 52. dakikada Elvis Manu ile skoru 2-1'e getirdi. Güray Vural ile bir penaltı vuruşundan faydalanamayan yeşil-siyahlı ekip, 78. dakikada Onur Ayık'la bir gol daha atmasına rağmen müsabakayı 10 kişi tamamlayan rakibinin 87. dakikada Ever Banega ile bulduğu penaltı golüne engel olamadı.
Krasnodar'a 1-0, Standard Liege'e 2-1 mağlup olan Akhisarspor, İspanya'da Sevilla karşısında aldığı 6-0'lık mağlubiyetin ardından Akhisar'da rakibine 3-2 yenildi.
Gruptaki 4 maçta puanı bulunmayan Ege
temsilcisi, bitime 2 hafta kala üst tur şansını yitirdi. Grupta 9 puanlı Sevilla ile Krasnodar ilk iki sırada bulunuyor.
Caner Osmanpaşa da sakatlandı
Sevilla karşısında 5 oyuncusundan sakatlığı nedeniyle faydalanamayan Akhisarspor'da Caner Osmanpaşa da müsabakanın ilk yarısında sakatlandı. Oyuna devam edemeyen tecrübeli savunma oyuncusu yerini Kadir Keleş'e bıraktı. Yeşil-siyahlı ekipte stoperlerden Mustafa Yumlu ve Dany'nin de sakatlıkları bulunuyor.
İç sahadaki ilk gol Elvis Manu'dan
Avrupa kupalarında ilk golünü 2-1 yenildiği Standard Liege deplasmanında Onur Ayık'la bulan yeşil-siyahlı ekibin ikinci golünü Elvis Manu kaydetti. Manu'nun golü, takımın Avrupa kupalarında iç sahadaki ilk golü oldu.
Akhisarspor'un ikinci golünü kaydeden Onur Ayık, yeşil-siyahlı formayla Avrupa'da 2. golüne imza attı.
Güray Vural'ın penaltı vuruşunda top direkten döndü
Karşılaşmanın 56. dakikasında Elvis Manu'nun yerde kalmasıyla kazanılan penaltı atışını 58. dakikada kullanan Güray Vural'ın şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. Penaltı atışını kullanmak isteyen Elvis Manu, penaltıyı Güray'ın kullanmasına tepki gösterdi.
Akhisarspor, gruptaki son 2 maçında, 29 Kasım Perşembe günü Krasnodar deplasmanında mücadele ettikten sonra 13 Aralık
Perşembe günü Standard Liege'i ağırlayacak.
İspanya,Avrupa,Sevilla