Akhisarspor - Sevilla: 2-3

Luis Muriel ve penaltıdan Ever Banega kaydetti.

Bu sonucun ardından grupta 4. maçından da puan çıkaramayan Akhisarspor'un gruptan çıkma şansı kalmazken, 2. sıradaki Sevilla ise puanını 9'a yükselttti.

Elvis Manu, Dk. 78 Onur Ayık (Akhisarspor);

Ever Banega (Penaltıdan)

Kırmızı Kart: Dk. 56 Sergi Gomez (Sevilla)

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AKHİSARSPOR: 2 - SEVILLA: 3

Elvis Manu, Dk. 78 Onur Ayık (Akhisarspor);

Ever Banega (Penaltıdan)

Kırmızı Kart: Dk. 56 Sergi Gomez (Sevilla)

Quincy Promes

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