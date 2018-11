Akhisarspor-Sevilla Maçına Doğru - Sevilla Teknik Direktörü Machin

07 Kasım 2018 Çarşamba 22:29



07 Kasım 2018 Çarşamba 22:29

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. hafta mücadelesinde yarın Akhisarspor'la karşılaşacak İspanya temsilcisi Sevilla 'nın teknik direktörü Pablo Machin, kolay maç olmayacağını söyledi.Karşılaşmanın oynanacağı Spor Toto Akhisar Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Machin, farklı galip geldikleri ilk maçı geride bıraktıklarını belirterek, yarın da kazanmak için sahaya çıkacaklarını ifade etti.Maçın zorluk derecesine dikkati çeken Machin, "Açıkçası bizim için iki maçtaki zorluk derecesi aynı. Yarınki maç daha kolay olacak, diye bir şey yok. Yarın için bizim daha favori olduğumuz düşünülüyor ama önemli olan bunu göstermek. Futbolda zaman çok önemli, anlık değişimler çok önemli. Bazen hiç ummadığınız şeyler olabiliyor ve birden maçı kaybedebiliyorsunuz. O yüzden bizim yarın çok dikkatli olmamız gerekiyor. Oyuncularımdaki hırsı ve hedefi görüyorum. Yarın bu maçı kazanmaktan başka bir sorumluluğumuz yok." diye konuştu.Son oynadıkları Real Sociedad maçında iki forvet oyuncusunun sakatlandığını hatırlatan Machin, "Evet yarınki maçta iki oyuncumuz oynayamayacak. Onların yerine iki farklı oyuncumuz yer alacak. Daha önce o pozisyonda oynamamış futbolcular oynayacak. Futbolculardan ben her zaman fedakarlık beklerim. Bazen istemedikleri pozisyonda da oynayabilirler. Yarın da böyle bir durum olacak." ifadelerini kullandı."Akhisarspor önceki maçlarında şanssızlık yaşadı"Machin, Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı diğer maçları iyi analiz ettiklerini anlatarak şunları kaydetti:"Akhisarspor'un önceki maçlarında şanssızlık yaşadığını gördüm. Açıkçası şartlarımızın çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Bizde de çok sakatlıklar var. Bizim iki golcümüz yarınki maçta olmayacak. Defansta da eksiklerim var. Akhisarspor'un da böyle bir sorunu olduğunu biliyorum. Bunlara takılmamak lazım. Her takımın farklı kapasitesi var. Akhisarspor da burada taraftarının önünde kayıplarını düzeltmek için daha fazla çaba gösterecektir, daha fazla pozisyona girebilirler. Bunlar futbolda olur. Mesela erken gelen bir gol ya da bir oyuncunun oyundan atılması bütün oyunu etkileyebilir. Böyle şeylerin olabileceğini düşünüyorum. Umarım biz de iyi oynarız, siz de iyi oynarsınız, hak eden kazanır."Escudero: "Bence eşitliğin olacağı bir maç olacak"Basın toplantısına katılan Sevilla'nın savunma oyuncusu Sergio Escudero da yarınki maçın çok farklı olacağına işaret ederek, "İlk maçta çok kolay 2 gol atmıştık. Bunlar işimizi kolaylaştırmıştı. Şu an deplasmandayız. Çok daha farklı bir atmosferle karşı karşıya olacağız. O yüzden bence eşitliğin olacağı bir maç olacak. İlk maçtan çok farklı bir maç olacağı düşüncesindeyiz. Biz yarın için sadece 3 puana odaklanmış durumdayız. Bu maçı kazandıktan sonra grup aşamalarına geçip orada da elimizden geleni yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Escudero, sakatlıktan yeni çıktığını belirterek, "Gereğinden uzun bir sakatlıktı ama işte yarın kendimi göstermek için bir fırsat. Bunu göstermek için buradayım. Hangi mevkide oynadığımdan çok benim için hocamızın bana uygun gördüğü pozisyon önemli." ifadelerini kullandı.