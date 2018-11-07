Akhisarspor, Sevilla Maçına Hazır

07 Kasım 2018 Çarşamba 17:53



07 Kasım 2018 Çarşamba 17:53

Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda yarın İspanya'nın Sevilla takımı ile Manisa'da yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetimindeki antrenmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Arslan'ın saha içinde futbolcularla kısa toplantısının ardından ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışması yapıldı.İdmanın basına kapalı bölümünde ise futbolcuların yarı sahada çift kale maç yaptığı ve taktik çalışma gerçekleştirdiği bildirildi.Sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu, Dany ve Regattin ile Sevilla maçında oynayıp oynamayacağı belirsiz olan Seleznov çalışmada yer almadı. Sakatlığı geçen Serginho ise sahada koşulara başladı.