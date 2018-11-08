Akhisarspor-Sevilla Maçından Notlar

Akhisarspor, UEFA Avrupa
Ligi'nde güçlü rakibinin karşısına önemli eksiklerle çıktı. Mustafa Yumlu
, Dany
, Regattin ve Serginho'dan sonra son olarak Seleznyov'un da sakatlanıp kadrodan çıkartıldığı yeşil-siyahlı ekip 18'i tamamlayamadı. Akhisaspor, rakibi karşısına 5 yedek oyuncu, toplam 16 kişi çıkabildi. Kalede İspanya
'da 25 Ekim'de oynanan 6-0'lık ilk maçta olduğu gibi Lukac oynadı. Ege
temsilcisinde Mustafa ve Dany'nin sakatlıklarıyla elde stoper olarak yalnız Caner'in kalması üzerine teknik direktör Cihat Arslan
, sağ bek Lopes'i defansın göbeğine çekti. Vrsajevivc sağ bek oynarken Lopes, Caner'in yanında stoper olarak görev yaptı. 4-3-3 düzeniyle dizilen Akhisar, sahaya 3 ön liberoyla çıktı.
İlk kez katıldığı Avrupa arenasında tarihinin ikinci iç saha maçında müzesinde 5 UEFA Kupası bulunan Sevilla
'yı konuk eden Akhisarspor'da taraftarlar takımlarını tezahüratlarla motive etmeye çalıştı. Yeşil-siyahlılar, çapraz bağları koptuğu için sezonu kapatan Mustafa Yumlu için de tezahürat yaparak, "Akhisar'ın çocuğu Mustafa Yumlu" diye bağırdı. - Akhisar
Mustafa Yumlu,Sevilla,Avrupa
08 Kasım 2018 Perşembe 20:46