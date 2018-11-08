Akhisarspor-Sevilla Maçından Notlar

UEFA Avrupa
Ligi J Grubu 4. hafta maçında İspanya
'nın Sevilla
takımını konuk eden Akhisarspor'un, sakat oyuncularının çokluğu nedeniyle yedek kulübesinde 5 futbolcu yer aldı.
Bu sezon ilk defa Avrupa kupalarında mücadele eden Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Rus ekibi Krasnodar
'ın ardından İspanya temsilcisi Sevilla'yı konuk etti.
Yeşil-siyahlı taraftarlar, müsabakaya fazla ilgi göstermedi.
Sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle Akhisarspor'un yedek kulübesinde 5 futbolcu yer aldı.
Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan
, Spor Toto Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ile oynanan maçın ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.
Lig maçından farklı olarak kaleci Fatih Öztürk
, Mustafa Yumlu
, Onur Ayık
ve Yevgen Seleznov'un yerine Milan Lukac
, Avdija Vrsajevic
, Eray Ataseven
ve Elvis Manu
forma giydi.
Yevgen Seleznov, Adrien Regattin, Serginho, Mustafa Yumlu ve Dany
'nin sakatlıklarının olduğu yeşil-siyahlı ekipte Fatih Özürk, Bilal Kısa
, Onur Ayık, Onurcan Güler ve Kadir Keleş
müsabakada yedek soyundu.
Sevilla'da 4 değişiklik
Grupta 6 puanı bulunan Sevilla'da ise teknik direktör Pablo Machin, İspanya ligindeki 0-0 biten Real Sociedad
maçının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti. Söz
konusu müsabakada forma giyen Guilherme Arana, Daniel Carriço, Jesus Navas ve Pablo Sarabia'nın yerine Aleix Vidal, Sergio Escudero, Joris Gnagnon ve Nolito
mücadele etti.
Avrupa,İspanya,Sevilla
08 Kasım 2018 Perşembe 21:23