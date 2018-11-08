08 Kasım 2018, 21:23
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Akhisarspor-Sevilla Maçından Notlar

Akhisarspor-Sevilla Maçından Notlar

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. hafta maçında İspanya'nın Sevilla takımını konuk eden Akhisarspor'un, sakat oyuncularının çokluğu nedeniyle yedek kulübesinde 5 futbolcu yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. hafta maçında İspanya'nın Sevilla takımını konuk eden Akhisarspor'un, sakat oyuncularının çokluğu nedeniyle yedek kulübesinde 5 futbolcu yer aldı.

Bu sezon ilk defa Avrupa kupalarında mücadele eden Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Rus ekibi Krasnodar'ın ardından İspanya temsilcisi Sevilla'yı konuk etti.

Yeşil-siyahlı taraftarlar, müsabakaya fazla ilgi göstermedi.

Sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle Akhisarspor'un yedek kulübesinde 5 futbolcu yer aldı.

Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Spor Toto Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçın ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Lig maçından farklı olarak kaleci Fatih Öztürk, Mustafa Yumlu, Onur Ayık ve Yevgen Seleznov'un yerine Milan Lukac, Avdija Vrsajevic, Eray Ataseven ve Elvis Manu forma giydi.

Yevgen Seleznov, Adrien Regattin, Serginho, Mustafa Yumlu ve Dany'nin sakatlıklarının olduğu yeşil-siyahlı ekipte Fatih Özürk, Bilal Kısa, Onur Ayık, Onurcan Güler ve Kadir Keleş müsabakada yedek soyundu.

Sevilla'da 4 değişiklik

Grupta 6 puanı bulunan Sevilla'da ise teknik direktör Pablo Machin, İspanya ligindeki 0-0 biten Real Sociedad maçının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Söz konusu müsabakada forma giyen Guilherme Arana, Daniel Carriço, Jesus Navas ve Pablo Sarabia'nın yerine Aleix Vidal, Sergio Escudero, Joris Gnagnon ve Nolito mücadele etti. Avrupa,İspanya,Sevilla
08 Kasım 2018 Perşembe 21:23



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