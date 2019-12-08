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Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak: "İnşallah ikinci yarıda hedefimize ulaşacağız"

TFF 1. Lig'in 14. haftasında İstanbulspor'u 4-3 mağlup eden Akhisarspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, ilk yarının bitimine kadar hedefledikleri puanı yakalayıp, sezon sonunda Süper Lig'e çıkmak istediklerini söyledi.

08.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:56Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak:
TFF 1. Lig'in 14. haftasında 'u 4-3 mağlup eden Akhisarspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, ilk yarının bitimine kadar hedefledikleri puanı yakalayıp, sezon sonunda Süper Lig'e çıkmak istediklerini söyledi.
Mehmet Altıparmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbulspor karşısında 2-0 öne geçmelerine rağmen rakiplerinin 2-2 beraberliği yakaladığını, mücadeleyi bırakmadıklarını ve sahadan 4-3 galibiyetle ayrıldıklarını belirtti.
Altıparmak, şöyle konuştu:
"Skor, galibiyet anlamında bizim için çok önemliydi ama burada aslan payını taraftarımıza vermek istiyorum. Müthiş bir taraftar grubumuz var. Belki stadımızı daha dolduramadık ama gelen taraftarlarımız müthiş bir ambiyans oluşturdu. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz. Artık ilk yarının sonları geliyor. Hedeflediğimiz bir puan var. O puan barajını yakalayıp inşallah ikinci yarıda hedefimize ulaşacağız."
İstanbulspor galibiyetiyle puanını 25'e çıkaran ve lider Hatayspor'un 5 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Akhisarspor, 15 Aralık Pazar günü Ekol Hastanesi Balıkesirspor'a konuk olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Altıparmak, İstanbulspor, Spor

Kaynak: AA

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