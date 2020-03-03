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Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması: Nasip olmadı, olacağı da yok

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin Ersun Yanal ile yollarını ayırmasının ardından kendisini bu takıma yakıştıran bazı paylaşımlar yapıldığını belirtti. Yılmaz Vural, buna karşın herhangi bir teklif gelmediğini belirtti.

03.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:08

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen deneyimli teknik adam, bazı Fenerbahçeli taraftarların sosyal medyada kendisini sarı-lacivertli takımın teknik direktörü olarak görme taleplerini ilettiklerini, adının sarı-lacivertli kulüple anılmasından da mutluluk duyduğunu ifade etti.

"NASİP OLMADI, OLACAĞI DA YOK"

"Bu tarz insanı mutlu ediyor tabii ama benim bilgim dışında gelişen olaylar." diyen Vural, Türkiye'de her teknik direktör arayışında akla gelen ilk isimlerden olduğunu savunurken, şöyle konuştu:

"Hoşunuza gidiyor ama sonuç olarak ben Akhisarspor'un hocasıyım. Sağ olsunlar bizi layık görüyorlar, yakıştırıyorlar. Bu konuşmalar beni rahatsız etmiyor ancak gerçek bir tarafı yok. Antrenörlük hayatımıza başladığımızdan beri herkesin bir hedefi oluyor. Dördüncü ve beşinci büyük olan Trabzonspor ile Bursaspor'da çalıştım. Üç büyük takımda çalışmak nasip olmadı, olacağı da yok. O yüzden kafamız rahat, burada mutluyuz."

"AKHİSAR GİBİ HUZURLU BİR YER GÖRMEDİM"

Vural, Akhisar ilçesinin farklı bir enerjisi olduğunu dile getirerek, "Bu kadar yıldan beri çalışıyorum. Akhisarspor kadar mutlu ve huzurlu çalıştığım bir yer görmedim. Yöneticiler düzgün, taraftar samimi, oyuncularla aramız çok iyi ve personelimle birbirimizi seviyoruz. Buradan ayrılıp eve bile gitmiyorum." ifadelerini kullandı.

Bu hafta sahalarında Osmanlıspor ile önemli bir müsabakaya çıkacaklarını hatırlatan Vural, mücadelede üç puan alıp, galibiyet serisine devam etmek istediklerini sözlerine ekledi.

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması: Nasip olmadı, olacağı da yok

Türkiye Futbol Federasyonu, Yılmaz Vural, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI (8)
VB:yerli hoca olarak üç büyüklerde milli takımlarda en ufak bir bağı olmayan hangi anadolu hocası üç büyüklere hoca olarak gelmiş ki sen gelecen amerika mı burası amerikan rüyası gibi alttan başlayıp üç büyüklere gelecen vb. geçin bu hikayeleri vb.
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MEMLEKETİM:Akhisar''da teknik adamlik yapiyorsun birde kalkmis Fenerbahce sorusuna yanit veriyorsun. Sen iste bu yüzden Türkiye''yi karis karis geziyorsun.
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BEN:adam da ne fener aşkı avrmış yaaa. zaten tekniktrektörlükten anlamadığı ordan geliyor fenerliya bilmez futbolu.
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İSTTTT.:futbol eğer bir şovsa hep seni tercih ettim
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İSMAİL66:ersun hocadan nesi eksik vuralin bence daha iyi bir hoca zaten fenerin kayip edecek birseyide yok denemeli
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KRALEX:İNŞ BİRGÜN OLURSUNNN HOCAM
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YAŞLI KURT:Cok isteyince olmuyo laaa. He loo. Hehhe
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TÜRKİYEDE:yabancı hocalar hariç 3 büyük takımda çalışmak için o takımın eski oyuncusu olacaksın başka türlü çok nadir şans bulan oluyor büyük takımlarda o yüzden hep aynı kişiler tekrar tekrar göreve geliyor daha başarılı olabilecek bir çok kişiye bir defa bile şans verilmiyor hatta artık yabancı hocalara bile çok az çok kısa süre şans veriliyor
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3.03.2020 18:09:07