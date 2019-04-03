Akhisarspor, Ümraniyespor'u 1-0 Mağlup Etti

TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Akhisarspor'u Kasımpaşa Stadında konuk etti. Müthiş çekişmeye sahne olan maçı Akhisarspor 1-0 kazandı.

Yeşil-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golü 85. dakikada Bokila kaydetti. Bu skorla Akhisarspor rövanş öncesi avantaj yakaladı.

"İYİ BİR RAKİPLE OYNADIK"

Akhisarspor'un teknik sorumlusu Ercan Kahyaoğlu maç sonunda, "Maçın bu şekilde gitmesini bekliyorduk. İyi bir rakiple oynadık. Son bölümde istediğimiz şeyler daha çok oldu. Yakaladığımız pozisyonu neticelendirdik. Gol yemeden gol atmayı amaçlıyorduk ve bunu da başardık." diye konuştu.