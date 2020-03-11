Akhisarspor'un Adana Demirspor'u yenmesi sonrası Yılmaz Vural fenalık geçirdi
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Akhisarspor'un deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etmesinin ardından Ege ekibinin teknik direktörü Yılmaz Vural fenalık geçirdi. Sahaya ambulans girdi. Sağlık ekipleri deneyimli hocaya ilk müdahaleyi yedek kulübesinde yaptı.
11.03.2020 21:03 | Son Güncelleme: 11.03.2020 21:39
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor, evinde Akhisarspor ile karşılaştı. Müsabaka konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla Akhisar, puanını 44 yaptı ve 4. sıraya yükseldi. 42 puanda kalan Adana Demirspor ise 5. sıraya geriledi. Maçın bitiş düdüğünün ardından Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural fenalık geçirdi.
Vural'ın nefes almakta zorluk çektiği görüldü. Deneyimli hoca için yedek kulübesi önüne ambulans geldi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yılmaz Vural, kendisine geldi ve yardımcılarıyla birlikte soyunma odasına yöneldi.
"BANA TUZLU AYRAN GETİRİN"
DHA'nın haberine göre Yılmaz Vural etrafındakilere, "Bana tuzlu ayran getirin, bir şeyim kalmaz" derken, kendisine getirilen tuzlu ayranı içtikten sonra düzeldi.
Haberin Videosu :Yılmaz Vural maç sonu fenalaştı
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Yılmaz Vural, Spor
Yorumlar (3)
SPOR MERAKLISI:İdam mahkumlarına bile idam edilmeden önce son arzun nedir diye soraralar yerine getirmeye çalışırlar. Yılmaz vuralda ölmeden önce 3 büyük takımın birinde başarılı olup şampiyon olmayı istiyor. Ayrıca yılmaz hocaya ALLAH acil şifalar versin.
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