Akhisarspor'un İçi Buruk

Kaynak: DHA

ÇİFTE kupa moraliyle başladığı Spor Toto Süper Lig'deki 7'nci sezonunda düşme hattında son sıradan kurtulamayan Akhisarspor'un sezon başında sürpriz bir şekilde yollarını ayırdığı teknik direktör Okan Buruk, dümenine geçtiği Çaykur Rizespor'u müthiş bir atakla düze çıkardı. Akhisarspor'da Başkan Hüseyin Eryüksel, geçen sezon takımı Süper Lig'de tutarak tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandırıp UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara taşıyan Okan Buruk'la yaz aylarında ücret konusunda anlaşamadı. Buruk defterini kapatan Akhisar, göreve getirilen teknik direktör Saffet Susic yönetiminde yeni sezon öncesi Süper Kupa'yı kazansa da ligde işler hiç umduğu gibi gitmedi. Susic'le yollar 5 haftada galibiyetsiz son sırada kalınca ayrıldı.Akhisarspor yönetiminin sezon boyunca 3 farklı teknik adama emanet ettiği takım düşme hattında son sıradan kurtulamadı. Sezon boyunca Saffet Susic, Cihat Arslan ve Cem Kavçak'ın görev yaptığı yeşil-siyahlılar, bitime 8 maç kala 26 haftada 21 puanla dibe demir attı. Tarihi başarılarla başladığı sezonda küme düşmenin eşiğine kadar gelen Akhisarspor'un kurtuluş hattıyla arasında 7 puanlık var bulunuyor. Akhisar'ın ardından ligin 7'nci haftasında 3 puanla galibiyetsiz düşme hattındaki Çaykur Rizespor'un başına geçen teknik direktör Okan Buruk, Karadeniz temsilcisine sihirli değnek değdirdi. İlk yarıda tek galibiyeti olan Rize, son 9 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlikle 34 puana ulaşıp düşme hattından sıyrıldı. Buruk'un Rizespor'u, düşme barajındaki Göztepe'ye 7, Akhisar'a ise 13 puan fark attı.- İzmir