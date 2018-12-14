14 Aralık 2018, 12:18
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Akhisarspor'un İlk Avrupa Macerası İyi Geçmedi

Akhisarspor

Geçen sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Akhisarspor, bu sezon J Grubu'nda oynadığı 6 maçta sadece 1 puan aldı.

ALİ KORKMAZ - Geçen sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Akhisarspor, bu sezon J Grubu'nda oynadığı 6 maçta sadece 1 puan aldı.

Geçen sezon Türkiye Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atan Akhisarspor, bu sezon ilk kez yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamadı. J Grubu'nda İspanya'dan Sevilla, Rusya'dan Krasnodar ve Belçika'dan Standard Liege ile mücadele eden yeşil-siyahlı ekip, galip gelemediği 6 maçta 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Ege temsilcisi, bu maçlarda 4 gol atıp, kalesinde 14 gol gördü.

Grup aşamasında 6-0 yenildiği Sevilla karşılaşması dışında tüm maçlarını 1 farkla kaybeden Akhisarspor, Standard Liege deplasmanında 1-0 geriye düşmesine rağmen beraberliği yakaladığı müsabakada rakibine 2-1 mağlup oldu. Yeşil-siyahlı ekip, kendi evinde Sevilla karşısında 2-0 mağlup duruma düşmesine rağmen 2-2 beraberliği yakaladığı maçta 87. dakikada penaltıdan kalesinde gördüğü golle rakibine 3-2 mağlup oldu. Akhisarspor, Krasnodar deplasmanında ise 1-0 öne geçtiği müsabakada rakibine 2-1 yenilmekten kurtulamadı.

Son maçında dün Standard Liege'i konuk eden Akhisarspor, 0-0 berabere kaldığı müsabakayla UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek puanını elde etti.

Teknik direktörler

UEFA Avrupa Ligi'nde 2 farklı çalıştırıcının görev yaptığı yeşil-siyahlı ekipte Safet Susic'in görevden ayrılmasının ardından geçici olarak göreve gelen Cem Kavçak, Akhisar'da 1-0 mağlup oldukları Krasnodar maçında takımın başında sahaya çıktı.

Cem Kavçak'tan sonra göreve gelen Cihat Arslan da diğer 5 müsabakada görev aldı.

4 golde 3 oyuncunun imzası var

UEFA Avrupa Ligi'nde Akhisarspor'un ilk golünü Onur Ayık, Standard Liege deplasmanında attı.

Onur Ayık'ın 2 gol kaydettiği grup maçlarında Elvis Manu ile Serginho da birer kez fileleri havalandırdı.

En fazla forma giyenler

Yeşil-siyahlı ekipte grup maçlarında 20 futbolcu şans buldu.

Abdoulwahid Sissoko, Caner Osmanpaşa ve Onur Ayık'ın 6 maçta da mücadele ettiği Akhisarspor'da Sissoko 499, Caner Osmanpaşa ise 495 dakika sahada kaldı.

Ege temsilcisinde UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyen oyuncular şunlar:

Futbolcu Maç Süre Sarı Kırmızı Gol
Abdoulwahid Sissoko 6 499 1 - -
Adrien Regattin 5 329 - - -
Avdija Vrsajevic 4 360 - - -
Aykut Çeviker 5 432 - - -
Bilal Kısa 4 74 - - -
Caner Osmanpaşa 6 495 - - -
Dany Nounkeu 1 90 - - -
Elvis Manu 5 262 1 - 1
Eray Ataseven 4 176 - - -
Fatih Öztürk 2 180 - - -
Güray Vural 5 450 3 - -
Helder Barbosa 5 403 - - -
Josue 5 407 1 - -
Kadir Keleş 5 266 - - -
Miguel Lopes 4 360 1 - -
Milan Lukac 4 360 1 - -
Mustafa Yumlu 2 172 2 1 -
Onur Ayık 6 195 1 - 2
Serginho 3 191 2 - 1
Yevgen Seleznov 3 232 1 - -
Krasnodar,Türkiye Kupası,Avrupa
14 Aralık 2018 Cuma 12:18



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