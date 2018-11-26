Akhisarspor'un Keyfi Kaçtı

26 Kasım 2018 Pazartesi 12:25



26 Kasım 2018 Pazartesi 12:25

Spor Toto Süper Lig'de milli aranın ardından konuk ettiği Bursaspor'a 2-0 öne geçtiği maçta 4-2 yenilen Akhisarspor yeniden düşme hattına girdi.Maçın 40'ıncı dakikasında 2-0'lık skorla öne geçen bulan Akhisaspor devrenin son saniyesinde yediği golle tüm gardını düşürdü. İkinci devrede kalesinde 3 gol birden gören Ege ekibi, alt sıralardaki rakipleri Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un maçlarını kazanmasıyla 16'ncı sıraya geriledi. Karşılaşma sonunda büyük hayal kırıklığı yaşayan teknik direktör Cihat Arslan rehavetin kurbanı olduklarını söyledi. Bursaspor gibi şampiyonluk yaşamış, büyük bir camiaya karşı saygı duyarak oynamaları gerektiğini ifade eden Arslan, "Maalesef elimizde olan maçı verdik" dedi.Bursaspor'un 45+2'nci dakikada attığı golün kırılma anlarından biri olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Savunmada sakat oyuncularımızın eksikliğini de hissettik. Buna rağmen üstünlüğümüzü korumalıydık. Rakibe saygı duymamanın kurbanı olduk" diye konuştu.Mağlubiyeti bir an önce unutacaklarını ifade eden Arslan, "Önümüzde 4 lig maçı daha var. Ayrıca hem UEFA Avrupa Ligi, hem de Türkiye Kupası'nda müsabakalara çıkacağız. Yoğun bir takvimimiz olacak. Yaptığımız hatalardan dersler çıkaracağız. Toparlanacağımıza inanıyorum" yorumunu yaptı.Cihat Arslan, Bursaspor maçında kadroya almadığı takımın önemli gol silahı Seleznyov'un yanlış bir tavır içinde olduğunu da sözlerine ekledi, "Kendisi burada kalmak istemiyorsa benim yapacak bir şeyim yok" ifadesini kullandı. - İzmir