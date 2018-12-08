08 Aralık 2018, 09:43
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Akhisarspor'un Konuğu Fenerbahçe

Akhisarspor

Spor Toto Süper Lig'de 13 puanla düşme hattında bulunan Akhisarspor, yarın 1 puan üzerinde yer alan Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig'de 13 puanla düşme hattında bulunan Akhisarspor, yarın 1 puan üzerinde yer alan Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Ligde son 5 maçta 1 yenilgisi bulunan ve bu müsabakalarda 8 puan toplayan yeşil-siyahlı ekip, 15. haftaya 13 puanla 16. sırada, düşme hattında girdi. Akhisarspor, yarın 14 puanla 15. durumda bulunan Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Akhisarspor-Fenerbahçe maçında hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak.

Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Dany, Mustafa Yumlu ve Bilal Kısa'nın yanı sıra Yevgen Seleznov yarınki maçta forma giyemeyecek. Elvis Manu'nun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Fenerbahçe
08 Aralık 2018 Cumartesi 09:43



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