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Akhisarspor'un kredisi yok

TFF 1. Lig'de üst üste 4 galibiyetin ardından evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la golsüz berabere kalıp rakibinin 2'nci sıradaki yerine kurulma fırsatını kaçıran Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, kalan 6 maçta hata yapma lükslerinin olmadığını söyledi.

18.03.2020 10:53 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:53
Akhisarspor'un kredisi yok

TFF 1. Lig'de üst üste 4 galibiyetin ardından evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la golsüz berabere kalıp rakibinin 2'nci sıradaki yerine kurulma fırsatını kaçıran Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, kalan 6 maçta hata yapma lükslerinin olmadığını söyledi. Vural, "Erzurum maçını kazanamadığımızdan artık Süper  Lig'e direkt çıkmak için kalan 6 maçta puan kaybetme hakkımız olmadığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Cuma günü yarıştaki rakiplerinden Altay'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Akigo'da Yılmaz Vural, "Kazansaydık puan kaybı hakkımız olacaktı ama artık yok. İlk 2'de bulunmak için mutlaka kalan maçlarımızı kazanmalıyız. Şu an 45 puandayız. Toplayacağımız 18 puan bizi 63 puanla Süper Lig'e taşır. Ligde düğümün son haftaya kadar çözülmeyeceği zorlu bir yarış olacak. Altay maçını kazanıp milli araya avantajlı girmek istiyoruz" dedi.Vural, koronavirüs salgınıyla ilgili dünya çapındaki gelişmelerden herkes gibi futbolcularının da endişeli olduğunu belirtti.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Yılmaz Vural, Spor

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