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Akhisarspor'un muhteşem üçlüsü

TFF 1'inci Lig'de son 3 maçta topladığı 7 puanla lider Hatayspor'un gerisinde 2'nci sıraya yükselen Akhisarspor'da Burhan Eşer, Sokol Cikalleshi ve Erhan Çelenk, attıkları gollerle takımlarını sırtılıyor.

10.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:12Akhisarspor'un muhteşem üçlüsü

TFF 1'inci Lig'de son 3 maçta topladığı 7 puanla lider 'un gerisinde 2'nci sıraya yükselen Akhisarspor'da Burhan Eşer, Sokol Cikalleshi ve Erhan Çelenk, attıkları gollerle takımlarını sırtılıyor. Akhisar'ın 3 tecrübeli gol ayağı, takımın ligde bulduğu 21 golün 17'sine imza attı. Yeşil-siyahlılarda 35 yaşında gol krallığında da zirveye çıkan Burhan 8, Arnavut forvet Cikalleshi 5, Erhan ise 4 kez ağları sarstı. Akhisarspor'un skorer üçlüsü, toplam 17 golle ligdeki 18 takımın 9'unu solladı.

Akhisar'ın ileri uç oyuncuları, 15 gol atan bir alt basamaktaki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un yanı sıra 12 gollü Keçiörengücü, 13 gollü Altınordu ve Boluspor, 14 gollü Balıkesirspor, 15 gollü Adanaspor, 16 gollü Menemenspor, Giresunspor ile Osmanlıspor'u solladı. Akhisar'ın yıldızları 17 kez ağları sarsan Adana Demirspor'la da eşit gol attı. Akhisarspor yönetiminde başkanlığı Hüseyin Eryüksel'den devralan Fatih Karabulut, yönetim ve teknik direktör Mehmet Altıparmak'la birlikte Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya'yı ziyaret etti.



Türkiye Futbol Federasyonu, Burhan Eşer, Hatayspor, Spor

Kaynak: DHA

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