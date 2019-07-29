Akhisarspor'un tercihi tecrübe oldu

TFF 1'inci Lig'de yeni sezonda hedefini zirve olarak belirleyen Akhisarspor, yaz transfer döneminde tecrübeli isimleri renklerine bağlamayı tercih etti. Akhisarspor'un şu ana kadar kadrosuna dahil ettiği en genç oyuncu 29 yaşındaki sağ bek Tolga Ünlü oldu. Diğer oyuncular 30 yaş ve üzerinde tercih edildi. Boluspor'dan gelen kaleci Gökhan, Gazişehir'den alınan Uğur ve Erhan 30, Giresunsporlu Ergin ve Gazişehirli Bjanarson 32, Osmanlısporlu Burhan ise 34 yaşında Akhisarspor'a imza attı. Kadrosuna bir yabancı forvet oyuncusu daha ilave edecek Ege ekibinin yine tecrübeli bir isimle anlaşma üzere olduğu vurgulandı.

Yeşil-siyahlıların Gazişehir Gaziantep'in 31 yaşındaki forveti Poepon'un yanı sıra yurt dışından da 2 futbolcuyla daha temasta olduğu bildirildi. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, kadrolarında gelecek vadeden genç yeteneklerin de bulunduğunu belirterek, "Güçlü bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Aldığımız oyuncuları yakından tanıyorum, uyum sorunu yok. İyi bir harman yapacağız. Önce Galatasaray'la 7 Ağustos'ta Ankara'da oynayacağımız Süper Kupa finalini kazanacağız ardından TFF 1'inci Lig'e iyi bir başlangıç yapacağız" dedi.

Kaynak: DHA