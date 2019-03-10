Akhisarspor, Üstünlüğünü Koruyamadı

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor
'a 2-1 mağlup olan Akhisarspor, deplasmandaki kötü sonuçlarını sürdürdü.
Trabzonspor karşısında öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamayan yeşil-siyahlı ekip 25. haftayı 21 puanla son sırada geçti. Bu sezon dış sahada 12. maçını geride bırakan Ege
temsilcisi, deplasmanda sadece 4 puan aldı.
Dış sahada 6 maçtır galip gelemeyen ve sadece 1 puan alabilen Akhisarspor, kalan 9 haftada ligde kalma mücadelesini sürdürecek.
Bu sezon daha önce Çaykur Rizespor
ve Bursaspor
karşısında ilk golü bulmasına rağmen sahadan mağlubiyetle ayrılan yeşil-siyahlı ekip Trabzonspor karşısında da üstünlüğünü koruyamadı ve haftayı puansız kapattı.
Akhisarspor, lige verilecek aradan önce 16 Mart Cumartesi günü Kasımpaşa
'yı konuk edecek.
Ege, Trabzonspor, Spor
Kaynak: AA