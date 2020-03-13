Menü
Haberler ›› Spor ››Akhisarspor Vural'la gol oldu yağdı - Spor

Akhisarspor Vural'la gol oldu yağdı

TFF 1'inci Lig'de 6 maç üst üste gol dahi atamayan Akhisarspor, teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde çıktığı son 7 maçta 15 kez fileleri sarsmayı başardı.

13.03.2020 10:55 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:55
Akhisarspor Vural'la gol oldu yağdı

TFF 1'inci Lig'de 6 maç üst üste gol dahi atamayan Akhisarspor, teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde çıktığı son 7 maçta 15 kez fileleri sarsmayı başardı. Vural döneminde ilk maçta Altınordu karşısında suskun kalan Akhisar, ardından rakip filelere gol oldu yağdı. Yeşil-siyahlılar son 7 maçlık periyotta Hatayspor, Osmanlıspor ve Adana Demirspor'u 3-2, Eskişehirspor'u 2-1, Giresunspor'u 2-0 yenip Menemenspor'la 2-2 berabere kaldı. Akhisarspor, son 7 maçta yalnız 2-0 kaybettiği Fatih Karagümrük maçında gol atamadı. Bu periyotta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle direkt Süper Lig yarışına yeniden ortak olan Akhisarspor'da Erhan ve Onur 4'er, Cikalleshi ve Bjarnason 3'er, Ergin ise 1 gol attı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Yılmaz Vural, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti Spor
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın Spor
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı Spor
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı Spor
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Spor
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi Spor
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli Spor
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti Spor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti