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Akhisarsporlu Burhan, Bursaspor maçından umutlu

TFF 1. Lig'de mücadele veren Akhisarspor, ligin ikinci haftasında Pazar günü saat 21.45'da konuğu olacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürürken, Akhisarspor'un ilk golünü kaydeden Burhan Eşer Akhisarspor'u Süper Lig'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

22.08.2019 13:03 Akhisarsporlu Burhan, Bursaspor maçından umutlu
TFF 1. Lig'de mücadele veren Akhisarspor, ligin ikinci haftasında Pazar günü saat 21.45'da konuğu olacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürürken, Akhisarspor'un ilk golünü kaydeden Burhan Eşer Akhisarspor'u Süper Lig'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

TFF 1. Lig'de mücadele veren Akhisarspor, ligin ikinci haftasında Pazar günü saat 21.45'da konuğu olacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Tam kadro antrenmana çıkan ekipte eksik oyuncunun bulunmadığı dikkat çekti. İlk haftaki Adanaspor maçının beklediklerinden daha zor geçtiğini ifade eden Akhisarspor'un ilk golünü kaydeden Burhan Eşer, "İlk haftalar hep zordur. Ama sonuçta galibiyetle başlamak önemliydi ve biz de bunu başardık. Maç içinde tempoyu yükselttiğimiz ve iyi oynadığımız zamanlarda vardı. İşte bunu 90 dakikaya yayabilirsek çok daha iyi olacak. Biliyorsunuz hedefimiz bu ligde Akhisarspor'u hak ettiği Süper Lig'e çıkarmak istiyoruz. Çalışmalarımız da bu yönde devam ediyor. İlk haftayı 3 puanla kapattığımız için mutluyuz, şimdi önümüzde Bursaspor maçı var, inşallah oradan da istediğimiz skoru alıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Yeşil-siyahlılar çalışmalarını Yılmaz Atabarut Tesislerinde sürdürecek ve cumartesi karayolu ile Bursa'ya gidecek ve burada otelde maç saatini bekleyecek. - MANİSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Burhan Eşer, Bursaspor, Spor

Kaynak: İHA

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