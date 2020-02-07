AKİB, 2020'ye 1 miyar 190 milyon dolarlık ihracatla başladı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, ocak ayında 1 milyar 190 milyon dolarlık ihracat geliri elde ettiklerini bildirdi.

Uğur, yaptığı yazılı açıklamada, 2019'u 13,5 milyar dolar ihracatla kapattıklarını, bu yıl kendilerine 15,5 milyar dolarlık dış satış hedefi belirlediklerini söyledi.

Yeni yıla iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Uğur, AKİB'in ocak ayındaki ihracatının 1 milyar 190 milyon dolar olarak kaydedildiğini ifade etti.

Uğur, ihracatın yanı sıra ihracatçı üye sayılarının da her geçen gün arttığını, ocak ayı itibarıyla 16 bin 317 üyeye ulaştıklarını açıkladı.

AKİB'in ocak performansını sektörel bazda da değerlendiren Uğur, ocak ayında en fazla ihracatı 99,5 milyon dolarla Hollanda'ya yaptıklarını, bu ülkeyi 94 milyon dolarla Irak ve 72 milyon dolarla da İtalya'nın izlediğini kaydetti.

Dünyadaki siyasi ve askeri gelişmelere rağmen, hükumetin de güçlü desteğiyle büyümeyi sürdürdüklerini aktaran Uğur, "Ocak ayı istatistikleri gösteriyor ki ihracatçılarımız, geleneksel pazarlardaki kısıtlamalara ve korumacı tedbirlere rağmen belli bir dinamizm içinde negatif etkileri ortadan kaldırmak için büyük gayret gösteriyor. İhracatımızı artırdığımız ülkeler, bizlere yeni pazar arayışlarında alkışlanacak başarılar yakaladığımızın işaretlerini veriyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA