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AKİB'den ekonomiye 13 milyar 431 milyon dolarlık katkı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, AKİB olarak 2019'da ülkeye 13 milyar 431 milyon dolarlık döviz girdisi sağladıklarını ifade etti.

03.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:28 AKİB'den ekonomiye 13 milyar 431 milyon dolarlık katkı
İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, AKİB olarak 2019'da ülkeye 13 milyar 431 milyon dolarlık döviz girdisi sağladıklarını ifade etti.
Uğur, yazılı açıklamasında, dünya ticaretinde son 10 yıllık döneminde büyüme ortalamasının yüzde 3'ler seviyesindeyken 2019'da bu rakamın yüzde 1,2'lere kadar gerilediğini belirtti.
'nin 2019'da genel ihracatının dünyadaki daralma ve ticaret savaşlarına rağmen, büyüme ivmesini sürdürerek 180 milyar dolar seviyesini aştığını ifade eden Uğur, "AKİB olarak Türkiye'nin ihracatındaki büyümeye katkı sağlamaya devam ediyoruz. 2019 itibariyle ülkemize 13 milyar 431 milyon dolarlık bir döviz girdisi sağlayarak geçtiğimiz yıla göre yüzde 7,7'lik bir ihracat artışı yakaladık." dedi.
Türkiye genelinde ihracattaki paylarının da yüzde 8,1'e ulaştığını aktaran Uğur, "En önemli pazarlarımızdan Irak'a olan ihracatımız 1 milyar doların üzerine çıkarak yüzde 3'ün üzerinde artış yakalarken, İspanya'ya olan ihracatımız ise yüzde 25'in üzerinde artış sağlayarak 1 milyar dolara yaklaştı." ifadesini kullandı.

Hayri Uğur, Türkiye, Akdeniz, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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