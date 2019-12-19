AKİB'den Rusya'da narenciye tanıtımı

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (AKİB), liderliğindeki narenciye sektörü, Rusya'da narenciye tanıtımı yapıyor.

AKİB'den yapılan açıklamada, "Rusya'nın en önemli yayın organlarından biri olarak kabul edilen Komsomolskaya Pravda'nın ev sahipliği yaptığı basın toplantısında sektörü AKİB Sektör Kurulu Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektör Konseyi Üyesi Ali Kavak temsil etti" denildi.

Toplantıda, Türk narenciyelerini rakiplerinden üstün kılan niteliklere işaret eden Kavak, coğrafi avantajların yanı sıra, doğallıktan ve gıda güvenliğinden taviz vermeden üretilen narenciyelerin ve yaş meyve sebze ürünlerinin fiyatlarının rekabetçi olduğunu söyledi ve ekledi:

"Kuşkunuz olmasın ki, biz narenciye ve tüm yaş meyve sebze ürünlerimiz söz konusu olduğunda bu hakkı teslim ediyoruz.

"Gönderdiğimiz her bir meyvenin, sebzenin hijyen, sağlık ve kalite koşullarını yerine getirdiğini titizlikle kontrol ediyor ve Rus halkının narenciyenin en lezizini, en tazesini ve en sağlıklısını tüketmesi için sürekli çalışıyoruz.

"Son yıllarda Türkiye ile Rusya ilişkilerinin de çok güzel bir şekilde ilerlediğine tanıklık ediyoruz.

"Gerek siyasi anlamda gerek sosyoekonomik anlamda ilişkilerimiz fevkalade gelişiyor. Tarihten gelen bu dostluk bağlarımızı her gün daha da yukarıya götürmeyi amaçlıyoruz. Bu süreci ticaretle de taçlandırmak istiyoruz.

"Çünkü insanlar, sevdiği ve güven duyduğu insanlarla ticareti sürdürmek ister. Türkiye ithal ettiği ürünlerin çoğunda Rusya'nın ürettiği ürünleri tercih ediyor.

"Rus halkı da Türkiye'yi tercih ediyor. Yaş meyve sebze ve narenciyede Rus halkının birinci tercihi Türkiye. Bunun için Rus halkına yürekten teşekkür ediyorum.

"Narenciye Türkiye'de yeşil doğa, deniz ve güneşin kesiştiği bölgede yetişiyor, yani Akdeniz bölgesinde. Bunun yanında Türkiye olarak, narenciye üretiminde son 20 yıldır üretim planlarımızı Rus halkının talepleri doğrultusunda gerçekleştiriyoruz.

"Yani siz nasıl bir ürün istiyorsanız, biz o ürünü üretiyoruz."