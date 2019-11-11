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AKİB/Uğur: Yeşil pasaport kararı daha çok ihracat olanağı sağlar

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Başkanı Hayri Uğur, ihracatçı firmaların temsilcilerine verilen yeşil pasaportta alt limitin 500 bin dolara düşürülmesinin daha çok ihracat olanağı sağlayacağını vurguladı.

11.11.2019 17:18 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:18AKİB/Uğur: Yeşil pasaport kararı daha çok ihracat olanağı sağlar
İhracatçı Birlikleri (AKİB) Başkanı Hayri Uğur, ihracatçı firmaların temsilcilerine verilen yeşil pasaportta alt limitin 500 bin dolara düşürülmesinin daha çok ihracat olanağı sağlayacağını vurguladı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "İhracatçılara hususi damgalı pasaport verilmesine ilişkin esaslar hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair karar"da yapılan değişiklikle, son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin doların üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcilerine de hususi damgalı pasaport verilecek. İhracatçılara yeşil pasaport verilmesi için ihracat limiti 1 milyon dolar düzeyindeydi.Uğur, "AKİB içerisinde bugüne kadar 2 bin 100 firmamız yeşil pasaporttan faydalanıyorken, bugün çıkan karar ile bu sayımız 2 bin 900'ü bulacak. Yeşil pasaport alan firma sayımızda da yüzde 40'lara varan bir artış olacaktır. Yurt dışına gitmekte zorluk çeken özellikle Kobi ölçekli ihracatçıların daha etkin olmalarını sağlayacak. Kobilerimiz için ciddi bir destek anlamı taşıyan bu uygulama ihracat ailemize güç katarak yeni ürünlerin yeni pazarlara ulaşmasına vesile olacaktır" diye ekledi.


- İstanbul

Hayri Uğur, Akdeniz, İhracat, Ekonomi

Kaynak: DHA

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