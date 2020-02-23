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Akif Çağatay Kılıç'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın hayatını kaybeden babası Sinan Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı.

23.02.2020 14:55 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:55Akif Çağatay Kılıç'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Eski Gençlik ve Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın hayatını kaybeden babası Sinan Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazına Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Hidayet Türkoğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile eski bakanlar, iş, spor, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından merhumun naaşı Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Cumhurbaşkanı'nın gelişi

Cenazeye gelenlerden detaylar

Genel detaylar


- İstanbul

Akif Çağatay Kılıç, Mehmet Kasapoğlu, Sinan Kılıç, Spor

Kaynak: DHA

Spor

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