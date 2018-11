Akif Manaf, Mutlu Olmanın Sırrı Nihayet Açıklandı!

Uluslararası Yoga Federasyonu'nun katkısı ve amacı Yogayı Olimpiyatlara taşımaktır, bu bizim özel projemiz dedi. Sn. Manaf: "Bu aslında 30-35 senelik bir proje. Biz Yogayı uzun yıllardır spor olarak tanıtmaya çalıştık, gülenler oldu, kültürdür vs.dir dediler. Şimdi bile Türkiye'de Yoga sporuna karşı çıkan birçok Yoga yeri var. Ama artık Uluslararası Olimpik Komite çabalarımız, görüşmelerimiz neticesinde Yogayı bir spor olarak kabul etti. Dünyada sporun başında Uluslararası Olimpik Komite var. Onlar Yoganın spor olduğunu ve İstanbul-Türkiye'de kurduğumuz Uluslararası Yoga Federasyonu'nu da Yoga sporu sorumlusu olarak kabul ettiler. O yüzden şu an 5 kitada ve 40 ülkede Ulusal Yoga Federasyonları açıyoruz, organize ediyoruz. Çünkü olimpiyatlara girmek için en az 40 ülke olması gerekiyor." dedi

Lozan'a Uluslararası Olimpik Komitenin davetlisi olarak gittiklerini belirten Sn Manaf: "Uluslararası Olimpik Komite'nin işi olimpiyatlara yarışmaları hazırlamak, onların bir alt kuruluşu da var; GAISF (Global Association Of Internetional Sports Federation.)Bu alt kuruluş sporları toparlıyor ve hazır olanları Olimpik Komite'ye sunuyor. Bu toplantı hem GAISF hem Uluslararası Olimpik Komite'nin toplantısıydı. Orada hangi sporların olimpiyatlar için hazır olduğunu belirliyorlar. Biz de Lozan'daki bu toplantıda yeşil ışığı aldık ve yürüyün, tamam dediler."

İNSANLAR TÜM DÜNYADA YOGA SPORUNU YAPABİLECEK

Sn. Manaf, Uluslararası alandaki çalışmalarına, önümüzdeki 1-2 yıl içinde International Yoga Expert Certificate (Uluslararası Yoga Uzmanlık Sertifikası) belgesini vermeye başlayacaklarını da ekledi. Bu belge dünyanın 200 ülkesinde geçerli, onaylı olacak ve insanlar her yerde Yoga sporunu yapabilecek, dedi.

Türkiye'de 10'dan fazla Yoga derneği açtıklarını, üniversitelerde de birçok çalışmalar yapıldığını ifade eden Sn Manaf: "Hazırladığımız Yoga Antrenörleri okullarda, üniversitelerde, hatta vakıflarda eğitim veriyor, MS derneği gibi pek çok yerde gönüllü çalışmalar da yapıyoruz." dedi.

YOGANIN TARİHİ

Sn. Akif Manaf Yoganın tarihine ilişkin bilgiler de verdi: "Yoganın tarihi yazılı dökümanlardan çok önceye dayanıyor, en eski yazıtlar ise yalnızca 10,000 sene önceye ait. İlk yazılar aslında bu evren bilimle ilgili olmuş. Yani Yoga evrensel bir spordur. Bütün sporlardan farkının altını böyle çiziyoruz; Yoga evrensel bir spordur, bütün sporların babasıdır. Çünkü Asana denilen Yoga hareketlerini bütün sporlarda bulabilirsiniz. En yaygın jimnastikte ve Yoga hareketleri her yere yayılmış. Aslında sahip olduğumuz insan bünyesi bir biyorobottur. O makineyi sağlıklı tutmak için hiçbir arıza, baş ağrısı, karın ağrısı vs. olmasın, her sabah mutlu uyanasınız diye bu vazgeçilmez teknikler ilk insanlardan bu yana uygulanmış. Nefesle başlıyorsunuz, vücudun biyoenerji alanını güçlendirmek için biyoenerji teknikleri yapıyorsunuz. Çakra denilen enerji merkezlerini arındırıp aktif tutuyorsunuz. Bütün kas sistemini çalıştıran teknikler uyguluyorsunuz ki, Orijinal Yoga Sistemi'nin diğer tüm sporlardan bir farkı da bu: Kafanın üzerindeki deriyi bile çalıştırıyorsunuz."

MUTLU OLMANIN SIRRI NİHAYET AÇIKLANDI!

Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf mutlu olmanın sırrını açıkladı: "İnsanın mutlu olması için sade şeylere ihtiyacı var. Fazla şeye gerek yok aslında.Tüketici toplum mutluluk için binlerce şey üretiyor ve bu üretim ormanında insanlar gitgide mutsuzlaşıyor. Yoruyor insanı.Gerçekte ise sade ve doğal beslenme, doğal yaşam ve Orijinal Yoga Sistemi'ndeki bu doğal tekniklerle vücudu fit tutmak mümkün. Böylece enerjisel, fiziksel, duygusal ve zihinsel dengeye ulaşırsınız. Eğer bu denge varsa mutsuz olamazsınız. Mutsuz olmak isteseniz bile olamazsınız. Orijinal Yoga Sistemi tekniklerini uygularsanız mutlu olacaksınız.

DÜNYADA YOGANIN YAYGIN OLDUĞU ÜLKELER:

Sn. Manaf: "En yaygın ülke ABD. Sonra Latin Amerika, Avrupa, Türkiye ... eskiden böyleydi. Ama 2000'den itibaren Türkiye'ye geldik ve Uluslararası Yoga Federasyonu'nu (UYF) kurduk. Avrupa'da veya Amerika'da kurabilirdik, çok teklifler vardı. Ama biz Türkiye kazansın istedik. Ve İstanbul temelli olarak Türkiye'de kurduk. Bu sayede Yogayı bir spor olarak, Uluslararası Yoga Federasyonu'nun çabalarıyla geliştirerek, İstanbul'da ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde Yoga yarışmaları yaparak, Türkiye'yi bu konuda neredeyse Avrupa'nın önüne çıkarttık. Ülkemizde Spor Bakanlığı da Yogayı bir spor olarak tanıyor ve artık bütün dünyaya buradan Yoga sporunu öğretiyoruz." dedi.

YOGANIN MERKEZİ NERESİ?

Sn. Manaf: "Yoganın merkezini Hindistan olarak düşünüyorlar, çoğu insan Yoga için oraya gidiyor. Gerçekte ise tarihsel olarak bütün eski uygarlıklarda, Viking çizimlerinde, Kızılderililer, Aztekler de bile Yoga uygulanmış. Ama neden merkezi Hindistan olarak düşünülüyor? Çünkü Himalayalar'da gerçek Yoga Üstadları var. Himalayalar'ın özel atmosferi var. O Üstadlar orada mağaralarda yaşıyor ve Yoga yöntembilimini koruyorlar, isteyenler de onları buluyor. Hindistan bu anlamda merkez olmuş. Eğer Himalayalar Türkiye'de olsa idi, Yoganın merkezi Türkiye olacaktı.Himalayaların özel bir enerjisel bağlantısı var, astrolojik ve astronomik olarak. Gezegenimizin belirli yerlerinde, üst düzeylerle bağlantılı yüksek enerji kolonları var. Onlardan en güçlüsü Himalayalar'dadır. Birisi de İstanbul'dadır. O yüzden yedi tepe tarihsel olarak önemli olmuş. İstanbul'da da böyle bir enerjisel bağlantı var. O yüzden de buradayız. Ben de aslında Hindistan'a değil, Himalayalar'a gittim.Üstadlarla buluştum ve Orijinal Yoga Sistemi'nin kodlarını orada öğrendim. İnsan bünyesinde kodlar var. O kodlar Orijinal Yoga Sistemi'nde saklıdır. O kodları biliyorsanız, vücudun potansiyellerini uyandırabilirsiniz. Her insanda müthiş potansiyeller var ama uyumuş halde. Bu yöntembilimle potansiyelleri uyandırmaya başlıyoruz. Ve müthiş, insanüstü bir varlık ortaya çıkıyor." dedi.

Orijinal Yoga Sistemi Hinduizm, Budizm inançlarıyla, ayinleriyle ilgisi yoktur; saf bir şekilde Yoga sporunu temsil eder:

Sn. Manaf: "Neredeyse her gün yeni Yoga çeşitleri ortaya atılıyor, insanlar isimlerini dahi Yogaya veriyorlar. Yoga sporunu bu kargaşadan ayırmak için Orijinal Yoga Sistemi terimini ortaya sürdük. Yüzbinlerce sene önce ilk insanlar doğal bir spor yapmışlar ve o sporun ismi sonradan Yoga olmuş; ona da Orijinal Yoga Sistemi diyoruz. Şu an çok yaygınlaşmış olan bir durum var; Yogaya Hinduizm, Budizm inançlarını, ayinlerini ekliyorlar. Biz böyle bir ekleme olmadan, saf bir şekilde Yoga sporunu temsil ediyoruz. Ona da ayırt etmek için Orijinal Yoga Sistemi diyoruz." Dedi