Akıl almaz intihar! Paylaşımına yeterince beğeni gelmeyince, canına kıydı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Karolina eyaletinde bulunan Durham County ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Chloe Davison isimli genç kız, sosyal medya takıntısının kurbanı oldu. Ailesi tarafından tam bir sosyal medya bağımlısı olduğu öne sürülen genç kız, yaşadıkları evde ölü bulundu. Genç kızın, Facebook'a attığı fotoğrafların yeterince beğeni almadığı için bunalıma girip intihar ettiği iddia ediliyor.

"SOSYAL KAYGISI ÜST DÜZEYDEYDİ"

Genç kızın 20 yaşındaki ablası Jade konuyla ilgili yaptığı açıklamada kız kardeşinin bakıcı olmak istediğini söyleyerek, "Kardeşim, paylaştığı fotoğrafların yeterince beğeni ve yorum almadığını söylüyordu. Sosyal kaygısı üst düzeydeydi. Ben kardeşimin intiharında sosyal medyanın büyük bir rol oynadığını düşünüyorum. Harap vaziyetteyim. Bu acıyı kelimelerle tarif edemiyorum. Benim sadece 9 hafta önce bir bebeğim oldu ve kardeşim yeğenini çok seviyordu. O benim en iyi arkadaşımdı. Onsuz ne yapacağımı bilemiyorum.

"BEĞENİLERİ YETERLİ BULMAYINCA MORALİ BOZULUYORDU"

Sosyal medyada sürekli kendini ispatlama peşindeydi. Facebook'a ne zaman bir fotoğraf koysa, beğeni sayısını artırabilmek için tüm aileden fotoğrafını beğenmelerini istiyordu. Koyacağı fotoğrafları bana sorardı hangisi daha iyi diye. Saatlerce bunu tartışırdık. Beğeniler ve yorumları yeterli bulmadığı zaman anormalce morali bozuluyordu. Kendisini eksik hissediyordu.

"BİRÇOK GECE AĞLARKEN GÖRDÜM"

Belki intihar sebebi yüzde yüz sosyal medya kaynaklı değildir ama insanlar birbirlerini görmüyorlar ve klavyelerinin arkasına gizlenip kötü mesajlar gönderebiliyorlar. Kardeşimi bu tarz mesajlar yüzünden birçok gece ağlarken gördüm. Sosyal medya mecralarının daha fazla gözetim altında tutulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

ANNESİ: SOSYAL MEDYAYI SUÇLU BULUYORUM

İntihar eden genç kızın 44 yaşındaki annesi Clair Davison ise, "İntihar olayıyla ilgili sosyal medyayı oldukça suçlu görüyorum.

"OKULDAN ÇOK SOSYAL MEDYADA VAKİT GEÇİRİYORDU"

Sosyal medya, kızımın hayatını ele geçirdi. İnsanlar üzerinde yıkıcı etkileri olabiliyor. Kızım, okuldan çok evde sosyal medyayla vakit geçiriyordu.

"GÜZELLİĞİNİN FARKINDA DEĞİLDİ"

Kızım çok güzeldi ama güzelliğinin farkında değildi. Ona dışarıdan bakan insanların yorumlarını çok önemsedi. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarını beğenmemizi istiyordu. Yeterince beğeni ve yorum almadığını düşündüğü fotoğraflarını siliyordu" ifadelerini kullandı.