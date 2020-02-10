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Akıl hastası adam karısını öldürdü

Balıkesir'in Manyas ilçesinide akıl hastası adam karısını bıçaklayarak öldürdü.

10.02.2020 18:45 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:45Akıl hastası adam karısını öldürdü
'in ilçesinide akıl hastası adam karısını bıçaklayarak öldürdü.

Olay Manyas'ın kırsal Kalebayır Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde eşi de yanında olmak üzere kendisine ait koyunları evinin bahçesindeki ahırda veterinere aşı yaptıran Ergün Ö. (45), daha sonra eve girdiklerinde eşiyle tartıştı. Ergün Ö, ekmek bıçağıyla dört çocuk annesi eşi Gülistan Ö'yü (47) boğazından ve vücudunun değişik yerlerinden bıçakladı. Karısını öldürdükten sonra zanlının Manyas Devlet Hastanesine giderek cinayeti anlattığı ve teslim olmak istediğini belirttiği, Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin eş katili Ergün Ö'yü gözaltına aldığı örenildi. Çiftin dört çocuğundan ikisinin evli olduğu, iki küçük kızlarının ise Manyas'ta lisede okudukları açıklandı.

Ergün Ö'nün akıl hastası olduğu ve savcılık kararıyla üç aylık dönemlerde bir hastaneye sevk edildiği, eşini yaklaşık on yıl önce yine yaraladığı, ancak karısının çocuklarının hatırına evine geri döndüğü bildirildi. Öldürülen kadının çocukları ve yakınları evin bahçesinde ağıtlar yaktı. Gülistan Ö'nün cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Manyas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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