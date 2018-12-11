11 Aralık 2018, 12:09
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Akıl Hastası Oğlu Tarafından Boğularak Öldürüldü

Akıl Hastası Oğlu Tarafından Boğularak Öldürüldü

Artvin’in Ardanuç ilçesinde yaşlı bir adam akıl hastası oğlu tarafından boğularak öldürüldü.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde yaşlı bir adam akıl hastası oğlu tarafından boğularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Kutlu Köyü'nde yaşayan 78 yaşındaki İsmet Öztürk ile oğlu Ö.Ö. (35) arasında yemek yeme meselesi nedeniyle kavga çıktı. Çıkan kavgada Ö.Ö. babasını elleriyle boğarak öldürürken, olayın ardından köye gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ö.Ö.'nün akıl sağlığının yerinde olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - ARTVİN Kutlu Köyü,Ardanuç,Artvin
11 Aralık 2018 Salı 12:09



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