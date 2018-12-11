Artvin
'in Ardanuç
ilçesinde yaşlı bir adam akıl hastası oğlu tarafından boğularak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Kutlu Köyü
'nde yaşayan 78 yaşındaki İsmet Öztürk
ile oğlu Ö.Ö. (35) arasında yemek yeme meselesi nedeniyle kavga
çıktı. Çıkan kavgada Ö.Ö. babasını elleriyle boğarak öldürürken, olayın ardından köye gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ö.Ö.'nün akıl sağlığının yerinde olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - ARTVİN
Kutlu Köyü,Ardanuç,Artvin
11 Aralık 2018 Salı 12:09