Akıl sağlığı, fiziksel sağlık kadar düşünülmüyor!

Global olarak 16-34 yaş aralığındaki ortalama her dört bireyden biri akıl sağlığını düzenli olarak düşündüğünü belirtiyor. Buna karşın 65 yaş üstü bireylerin sadece sekizde biri (%12) bu konuda hem fikir. Araştırmaya Türkiye'den katılan bireyler ise bu konuda ikiye ayrılmış durumda, %47'lik bir oran akıl sağlığını sıklıkla düşündüğünü belirtirken aynı oranda birey ise akıl sağlığını hiç düşünmediğini veya çok seyrek düşündüğünü iletiyor. Fiziksel sağlığımızı ise daha sık düşünüyoruz gözüküyor. %62'lik bir oran fiziksel sağlığını sıklıkla düşündüğünü belirtiyor. Akıl sağlığını düşünme, önem verme konusunda diğer ülkelerden gelen yanıtlara baktığımızda; Kolombiya (%76), Meksika (%73) ve Brezilya (%73) akıl sağlığını sıklıkla düşündüğünü belirtirken bu konuya en az önem veren ülkeler ise Rusya (%25), Güney Kore (%37) ve Suudi Arabistan (%42) olarak karşımıza çıkıyor.

AKIL HASTALIĞI OLAN KİŞİLERE KARŞI DAHA TOLERANSLI OLMALIYIZ.

Akıl hastalığı olan kişilere karşı daha toleranslı olmalıyız konusunda, Araştırmaya Türkiye'den katılan bireylerin %72'si toplumda akıl hastalığı olan kişilere karşı daha toleranslı bir tutum geliştirilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu konuda birçok ülke hem fikir. Güney Kore (%31) ve Japonya (%47)'dan araştırmaya katılan bireyler ise bu konuda en az hem fikir ülke vatandaşları olarak karşımıza çıkıyor.

AKIL SAĞLIĞI PROFESYONELİNE GİTMEK

Araştırmanın yapıldığı ülkelerin çoğunun hem fikir olduğu konulardan biri de akıl sağlığı konusunda profesyonel destek almanın ne kadar normal olduğunu bize gösteriyor. "Akıl sağlığı konusunda bir profesyonele görünmek güçlü olduğumuzun göstergesidir" ifadesine katılım konusunda araştırmaya katılan ülkelerin çoğunluğu hemfikir. Türkiye'den katılan bireylerin %71'i de bu konuya katılıyor. Bu konuya en az destek veren ülkeler ise Japonya (%24) ve Güney Kore (%28) olarak karşımıza çıkıyor.