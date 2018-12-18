Akıl Sağlığının Yerinde Olup Olmadığı İncelenecek

Kaynak: İHA

Papağanına işkence eden ve o anlara dair görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Murat Özdemir, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Şahıs, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için hastaneye sevk edildi.Katıldığı yarışma programıyla tanınan Özdemir'in hayvana işkencesi infiale yol açtı. Hemen harekete geçen polis, Murat Özdemir'i Ortaköy'deki evinde gözaltına aldı. İfadesinin alınmasının ardından savcılığa sevk edilen Murat Özdemir serbest kalırken, savcılı akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için kendisini Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk etti.İşkence edilen papağan ise İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.(İHA)