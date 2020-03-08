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Akıl ve zeka turnuvasının ilk ayağı sona erdi

Kilis'te, Akıl ve Zeka turnuvasının ilkokul ayağı yarışmalar ile sone erdi.

08.03.2020 12:46
Akıl ve zeka turnuvasının ilk ayağı sona erdi
Kilis 'te, Akıl ve Zeka turnuvasının ilkokul ayağı yarışmalar ile sone erdi.

Antalya 'da 7-8-9 Nisanda gerçekleşecek olan Türkiye Akıl ve Zeka oyunları turnuvasında Kilis'i temsil etmeleri için sekiz branştan (equilibrio, mangala, reversi, pentago, kulami, qbitz) öğrencileri belirlemek üzere Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan Kilis Akıl ve Zeka turnuvasının ilkokul ayağı sona erdi.

Turnuvada dereceye giren öğrencilere hediyelerini İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt verdi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Antalya, Kilis, Spor
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