Kaynak: AA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Artık tüketen değil üreten olalım. Alın terini, akıl terine çevirelim. Akıl verilen değil, akıl veren olalım. Çok mu oluyoruz? Az bile bunlar. Çünkü biz ülkemizi, milletimizi çok iyi tanıyoruz. Bu milletin kapasitesini de gücünü de çok iyi biliyoruz. Bir olursak kenetlenirsek kimsenin bizi durduramayacağını çok iyi biliyoruz." dedi.Yıldırım, Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayında düzenlenen toplantıda, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, iş insanları ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.Burada konuşan Yıldırım, 17 yıldır iktidar olan AK Parti'nin, 13 seçimde milletin yarısının desteğini alarak her seferinde çıtayı yükselttiğini söyledi.AK Parti'nin yüzde 30-40 oyla rahat bir şekilde iktidar olma imkanı varken sınırı yüzde 51'e çıkardığını anlatan Yıldırım, "Hayırdır, ne derdin var, demezler mi? Değil mi ama? Sorarlar adama derdin ne diye? Derdi var evet, derdi var. Çünkü milletin dertlisi bir liderin yapacağı işler bunlar. 'Küçük olsun benim olsun' demeyen, ülkesinin de milletinin de potansiyeline güvenen, bir lider ve arkasındaki ekibin yapacağı türden işler. Milletin birlik, beraberlik, dirlik içinde yaşamasını isteyen, bu ülkeyi yönetecekleri seçerken de birleştirmek isteyen, memleket yerinde saymasın, dünya sıralamalarında yükselsin isteyen bir liderin ve ekibinin işleri bunlar. Yoksa 2002 öncesi Türkiye'yi yönetmek kolay." diye konuştu."Artık tüketen değil, üreten olalım"Derdinin, memleket ve vatandaşlara hizmet olduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:"Artık tüketen değil üreten olalım. Alın terini akıl terine çevirelim. Akıl verilen değil, akıl veren olalım. Çok mu oluyoruz? Az bile bunlar. Çünkü biz ülkemizi, milletimizi çok iyi tanıyoruz. Bu milletin kapasitesini de gücünü de çok iyi biliyoruz. Bir olursak kenetlenirsek kimsenin bizi durduramayacağını çok iyi biliyoruz. AK Parti iktidarının Güneydoğu bölgemiz için iki mesajı vardı. Biri kimlik, diğeri de kalkınma. Kürt kardeşlerimizin ne bayrağımızla ne vatanımızla bir sorunları oldu. Doğuştan gelen etnik kimliklerine saygı duyan bir devlet yönetimi görmek istiyorlardı. Bir de kalkınma. Yatırım yapılmamış, eğitim, sağlık, altyapı hizmetlerinde ihmal edilmiş bir bölgede yaşamaktan şikayetleri vardı. Biz bu iki ihtiyacınızı da karşıladık. Terör örgütünün elindeki kozu yok ettik."Binali Yıldırım, insanların etnik kimlikleriyle gurur duymalarını istediklerini bunun için devletin, vatandaşların dillerini konuşmaları ve kültürlerini yaşamaları için televizyon kanalı kurduğunu hatırlatarak, "İsteyen okul, kurs açsın diye yasal düzenlemeler yapıldı. Bölgeye büyük yatırımlar yapıldı. Altyapı sorunlarınız önemli ölçüde çözüldü. Medeniyetler beşiği bölgemiz, kökü dışarıda PKK terör örgütünden arındırıldı. Bölge barışın, huzurun tadını aldı. Bu da ülkeye ve millete düşman olanların huzurunu kaçırdı. Öyle bir öfkelendiler ki gözleri hiçbir şey görmedi. Maskelerini düşürdüler. Sokaklarınıza hendekler kazdılar, evlatlarınızı, ailelerinizi canlı kalkan yapmak istediler. Ama çok şükür buna izin vermediniz. Güvenlik güçlerimizin teröristlere karşı verdiği mücadelede, sizden beklendiği gibi ülkenizin, milletinizin yanında oldunuz. Hem onlara, hem dünyaya gereken cevabı verdiniz." ifadelerini kullandı.Türkiye'nin terör belasını büyük orandan bertaraf ettiğini, bundan dolayı bu topraklar üzerinde hesap yapanların FETÖ'cü hainleri devreye sokarak 15 Temmuz kalkışmasını gerçekleştirdiğini anlatan Yıldırım, "Türk milleti ikinci İstiklal Savaşı'nı verdi." dedi."Yatırımlarımız vizyoner olacak"2002 yılından beri çeşitli ve önemli görevlerde bulunduktan sonra şimdi de İstanbul'u yönetmeye talip olduğunu söyleyen Yıldırım, başkan seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri hakkında bilgi verdi.Yıldırım, şunları kaydetti:"İstanbul daha fazla yeşil olacak. Teknoloji yoğun kullanılacak. Yatırımlarımız vizyoner olacak. Daha çok iş, daha çok kazanç, ulaşım daha kolay olacak. Daha kaliteli, daha huzurlu, daha güvenli bir İstanbul olacak. Yedi tepeli şehrimizi bilim ve teknoloji üsleriyle donatacağız. Bayrampaşa'da, Türkiye Teknoloji Üssü kuracağız. Genç girişimcileri burada olmaları için teşvik edeceğiz. İstanbul'da toplanan muhtelif büyük veriyi, kişisel verilerin korunması ve güvenlik çerçevesinde, anonim olarak gençlere, girişimcilere açacağız. Büyükşehir Belediyesi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Kurulacak. Toplamda 500 milyon lira girişimcilere yatırım yapılacak. Yabancı yatırımcıları genç girişimcilerle buluşturacak. İstanbul sadece sözde değil, dünyada bir marka olacak. Film platoları kuracağız. İstanbul markasını ve bu ürünleri dünyaya pazarlayacağız."Binali Yıldırım, buradaki programın ardından Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ne geçerek güzergah boyunca otobüsten vatandaşları selamladı.