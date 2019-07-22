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Kamyonun altına giren otomobilde bulunan iki kişi, yaralı olarak kurtarıldı

Muğla'da kamyon dorsesinin altına giren ve tavanı çöken otomobilde bulunan iki kişi, sıkıştıkları araçtan yaralı olarak çıkarıldı.

22.07.2019 11:30

Muğla'da kamyon dorsesinin altına giren otomobilin tavan bölümü tamamen yok olurken, araçta bulunan iki kişi kazayı yaralı olarak atlattı.

Milas-Söke karayolu Dibekdere Mahallesi yol kavşağında 34 BOS 778 plakalı otomobil 35 ADV 328 plakalı kamyonunun dorsesinin altına girdi. Araçta bulunan iki kişi araç içinde sıkıştı.

ARACIN ÜST BÖLÜMÜ KESİLDİ

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 Acil ambulansı, Büyükşehir Milas İtfaiye Grup Amirliği AKS ekipleri ve trafik ekipleri sevk edildi. Kamyonun dorsesine sıkışan araç içinde bulunan Aysu Tufan ve Batuhan Tufan isimli vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından aracın üst bölümü kesilerek sıkıştıkları yenden kurtarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildiler.

Yaralılar Milas Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
Milas, Muğla, Araç, 3. Sayfa

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