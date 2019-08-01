Akılalmaz olay! 3 yaşındaki çocuğu kaçırıp başını kestiler

Geçen hafta Tatanagar tren istayonunda 3 yaşındaki çocuğu, annesi uyurken beyaz tişörtlü bir adam kaçırdı. Anne uyandığında kızının kaybolduğunu görünce polise haber verdi.

POLİS BABADAN ŞÜPHELENDİ

Polis, ilk önce kızı babasının kaçırmış olduğundan şüphelendi. Anne polise verdiği ifadede kocasından boşandıktan sonra yeni partneri ile Purulia şehrinden Batı Bengal'a seyahat ettiğini söyledi.

KAFASI KESİLMİŞ VÜCUT BULUNDU

Polis yaptığı çalışma sonrasında kızın kafası kesilmiş vücusunu polis merkezinin yakınlarında buldu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kıza cinsel istismarda bulunduğu belirlenen üç kişiyi yakaladı. Kızın kafası tüm çalışmlara rağmen henüz bulunamadı.

KADININ SEVGİLİSİ DE YAKALANDI

Tutuklanan üç kişiden biri olan Rinku Sahu, çocuk kaçırma ve öldürmeye teşbbüs suçundan bir süre hapis yattı ve 2015 yılında tahliye edildi. Tecavüzcüler, kızı sürekli ağladığı için boğarak öldürdüklerini söylediler.

Ayrıca annenin istasyonda yanında bulunan sevgilisi de, kızı kaçıranlara yardım ettiği gerekçesi ile tutuklandı.