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Akılalmaz olay! 6 çocuklu adam kızını satıp kardeşinin eşiyle kaçtı

Müge Anlı'nın programında kocasını aramak için programa katılan Semra Gümüş'ün açıklamaları yayına damga vurdu. Gümüş, eşinin kızını sattıktan sonra yengesini kaçırdığını iddia etti.

09.12.2019 13:35 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:02

ATV'de ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir şaşırtan olay daha yaşandı. Kocaeli'nden programa katılan Semra , kocası ve kayınbiraderi ile ilgili ağızları açık bırak bir iddiada bulundu. 6 çocuk babası Bekir Gümüş'ün kızını satıp o parayla kardeşinin eşiyle kaçtığı iddiası izleyenleri şoke etti.

KARDEŞİNİN EŞİYLE KAÇTI

Semra Gümüş, eşinin ıssız bir yerde kendisini tornavidalamaya çalıştığını ve boşanmak istediğini belirtti. Gümüş, kocası 38 yaşındaki Bekir Gümüş'ün kardeşinin Suriyeli 25 yaşındaki eşini kaçırdığını iddia etti. Müge Anlı ise kesin olup olmadığını Semra Gümüş'e sordu. Gümüş, ise olayın kesin olduğunu ikisinin kendisini telefonla arayıp görüştüklerini belirtti.

KIZINI SATTIĞI İDDİA EDİLDİ

Bekir Gümüş'ün kızı Keder, Müge Anlı canlı yayınına telefon bağlantısı ile katıldı. Keder, babasının kendini 20 bin lira başlık parası ile sattığını o para ile ise yengesiyle kaçtığını öne sürdü.

"BENİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI"

Canlı yayınına Bekir Gümüş'ün kardeşi Orhan Gümüş de telefon bağlantısı ile canlı yayına bağlandı. Orhan Gümüş, bu olayın kendilerini psikolojik olarak yıprattığını belirtti. Semra Gümüş, kocasının kendisini tornavida ile işkence etmeye çalıştığını şu sözleri ile iddia etti; "Beni ıssız bir yere götürüp tornavidalamaya çalıştı" Gümüş, kocasından boşanmak istediğini canlı yayında söyledi.

"BOŞANIN ÇAĞRISI"

Olay karşısında sinirlerine hakim olmayan Müge Anlı, canlı yayında 6 çocuk babası Bekir Gümüş ve kaçırdığı yengesine seslenerek "İkiniz de eşlerinizden boşanın" çağrısında bulundu. Anlı daha sonra Semra Gümüş'e söylemek istediği bir şey olup olmadığını sordu. Gümüş de eşinden boşanıp, çocuklarının velayetini kendisine verilmesini istedi.

Akılalmaz olay! 6 çocuklu adam kızını satıp kardeşinin eşiyle kaçtı

Müge Anlı, Gümüş, 3. Sayfa, Magazin


HABER YORUMLARI (6)
AYI:Türk aile yapısı hakkında birtakım iyileştimeler yapılması gerektiği kanaatindeyim.
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1 0
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46:Cus yani böyle insan varmi hangi çağda yasıyon evlat satmak ne ya kolyemi çocugun senin Allah sizi bildiği gibi yapsi
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2 0
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KARAKARTAL:böyle saçma sapan programları izleyip toplum ahlakını da yozlaştırmak suçtur bu tarz programlar toplumumuzun ruh sağlıgını bozuyor yayından kaldırılmalı.
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3 4
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BERNAA:gözünüzü yumarak gerçeklerden kaçamıyosunuz. üstünü örtmek daha çok cesaretlendiriyor insanları
Yayından Kaldır
1 1
ADINIZI YAZINZZZZ:bunlar işte akpye oy verip kendini Müslüman sayan kesim. .
Yayından Kaldır
8 9
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HADİ ORADAN:oy kabininde sen de mi vardın. hadsiz.
Yayından Kaldır
1 2
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