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Akılalmaz olay! Eşiyle ilişkisi olan kişiye çıplak fotoğrafla şantaj yaptı, polis kıskıvrak yakaladı

Kütahya'da, eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiği kişiyi çıplak fotoğraflarını ve görüntülerini yaymakla tehdit edip 52 bin 800 TL alan zanlı, tekrar para istediğinde, polis ekiplerince buluşma yerinde düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

25.10.2019 19:17

Kütahya'da yaşanan olay akıllara durgun verecek cinsten. Kütahya'da, eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiği kişiye çıplak fotoğrafları ile şantaj yapan V.G. ikinci defa para isteyince polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan kişi daha sonra serbest bırakıldı.

Kentte yaşayan M.C., bir süre önce evli olan Y.G. (37) ile ilişki yaşamaya başladı. İkili iddiaya göre ilişki sırasında birbirlerine çıplak fotoğraflar gönderdi. Y.G.'nin eşi V.G. bir süre sonra bu durumu öğrendi ve M.C.'yle iletişime geçip, görüntüleri yaymakla tehdit etti. V.G., bıçakla da tehdit ettiği M.C.'den 4 ayda 52 bin 800 TL para aldı. Çarşamba günü M.C.'yi yeniden arayan V.G., 22 bin 500 TL daha ödemesini söyleyip ine kendisini tehdit etti. Buluşma yerini de söyleyen V.G.'nin telefonu kapatmasının ardından M.C. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek durumu anlatıp şikayette bulundu.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla M.C. para dolu bir zarfla buluşma yerine giderken, polis de buluşma noktasındaki kahvehanede güvenlik tedbiri alıp arka masaya oturarak görüşmeyi izledi. V.G., bir süre sohbet ettiği M.C.'den zarfla parayı aldıktan sonra giderken polisin baskını sonucu suçüstü yakalandı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan V.G. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'bıçakla tehdit', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çıplak görüntü yaymakla şantaj' ve 'hakaret' suçlarından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan V.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akılalmaz olay! Eşiyle ilişkisi olan kişiye çıplak fotoğrafla şantaj yaptı, polis kıskıvrak yakaladı

Kütahya, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


YORUMLAR (12)
ATSIZ:Kadını öldürse hemen yazıcaklar şimdi namusun temizlendi mi ? Öldürmese böyle bi yola başvursa midesiz oluyor ya arkadaş anlamıyorum ne yapsaydı yani şerefsiz adi kadına mahkeme cezai işlem yapmıyor ne yani erkek insan değil mi ?
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CENGİZHAN:ÇOK ACİL MEMLEKETİ ÇAMAŞIR SUYUNA YATIRMAMIZ GEREKLİ DETAYLI BİR TEMİZLİK ŞART YOKSA BOZLUP ÇÖPE GİDECEĞİZ AZ KALDI HERYERDE MİKROP BAKTERİ OKSİJEN ISARAFI CANLILAR YAŞIYOR.
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YUSUF ATAMAN:Deyyuz demek bile az yaziklar olsun midesiz
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CEMAL:Flash tv deki sarı bıyık aklıma geldi bunun gibi bir bölüm vardı
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MURAT ARSLAN:alın size adalet
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PAKO:adam karısını resmen pazarlıyor bunun başka izahı yok karısınında eli var bu işte
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ÖZASABİ:Şimdi suç kimde yasak aşk yaşayan eşinde mi. yoksa onu öğrendiği bildiği halde görmezden gelen hala o kadınla birlikte olan o erkekte mi. yoksa şantajcı şerefsizdemi. Al birini vur ötekine ne halleri varsa görsünler.
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TÜH:Yazık şeref haysiyetine para nedirya
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ABİ:karı koca anlaşma yapmasınlar! he
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ŞAH25:Bu altın fiyatlarıyla zaten evlenmek imkansız (evlenilecek insan kaldıda bizmi evlenmedik.)
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