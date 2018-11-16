Akılcı Antibiyotik Kullanımının Üç Kuralı

18 Kasım Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü dolayısıyla açıklamada bulunan GSK Türkiye Medikal Direktörü Fulya Erman, antibiyotik direncinin 2050 yılından itibaren en büyük insan sağlığı problemlerinden biri olacağını kaydetti. Uygun olmayan antibiyotik kullanımına bağlı olarak bakterilerin geliştirdiği antibiyotik direncinin enfeksiyonla seyredebilecek rahatsızlıkları ölümcül hale getireceğini belirten Erman "Dünya Sağlık Örgütünün hesaplamalarına göre 2050 yılından itibaren her yıl 10 milyon insanın antibiyotik direnci dolayısıyla hayatını kaybedeceği tahmin ediliyor1" dedi.

ANTİBİYOTİK, NEZLE VE GRİP GİBİ VİRÜS KAYNAKLI RAHATSIZLIKLARI TEDAVİ ETMEZ

Antibiyotiklerin, bakterilerin yol açtığı enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar olduğunu2 belirten Erman, "Bazı bakteriler antibiyotiklere karşı savaşabilir ve hayatta kalabilir. Yanlış antibiyotik kullanımı bakterilerin daha da güçlenmesine yol açar3. Antibiyotikler hayati tehlikesi de olanların da aralarında olduğu enfeksiyon çeşitlerini tedavi etmek üzere kullanılan hayati ilaçlardır ve dikkatle kullanılmaları gerekir2. Bir başka önemli ve dikkatten kaçan konu da şudur: Antibiyotikler sadece bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlarda kullanılır. Virüslerin yol açtığı soğuk algınlığı (nezle), grip gibi rahatsızlıklarda antibiyotikler tedavi edici değildir2" dedi.

ANTİBİYOTİK KULLANMADAN ÖNCE ÜÇ KURALI ANIMSAYIN

Bu durumu önlemek için en etkili yolun akılcı antibiyotik kullanımı olduğunu belirten Fulya Erman, antibiyotik kullanımında hastaların üç kurala bağlı kalması gerektiğinin altını çizdi:

Sadece doktorun yazdığı antibiyotikleri kullanın.

Kendinizi iyi hissetmeye başlasanız bile size verilmiş olan antibiyotik kutusunun tamamını bitirin.

Kullandığınız antibiyotikleri kimseye tavsiye etmeyin veya vermeyin. Başka birinin elinde kalmış olan "fazla" antibiyotikleri de kullanmayın4.